Manu Bahtidão abre as portas de sua casa em Belém

Estrela da música tecnomelody, Manu Bahtidão recebe Eliana em sua casa na cidade de Belém e seu closet luxuoso

A cantora Manu Bahtidão, dona do hit Daqui Pra Sempre e destaque no estilo tecnomelody, é a próxima entrevistada do Programa Eliana, do SBT. Ela abriu as portas de sua casa em Belém, no Pará, para receber a apresentadora Eliana.

Durante a conversa, elas circularam pelos ambientes da propriedade. Ela mostrou detalhes de sua cozinha luxuosa, com bancadas espaçosas e vários assentos sofisticados, e também revelou os detalhes do seu closet. Ela exibiu sua coleção de sapatos e mostrou alguns itens icônicos do seu armário.

Na entrevista, Manu falou sobre o início de sua carreira e os conselhos que recebeu. "Cantava gospel, depois fui para o forró. Tinha uma vizinha, a irmã Socorro, que me levava para os cultos da igreja. Ela que me falou: ‘minha filha, aprenda uma música para você poder cantar que o pastor vai te dar uma oportunidade’. Pedi para o meu pai, ele comprou uma fita K7, eu aprendi os louvores da Cassiane e cantei. Saí de casa com 14 anos para trabalhar em banda. Foi muito perrengue, já fui esquecida em viagem, já voltei em caminhão", disse ela.

Além disso, a cantora contou o que faz para lidar com as críticas e rebateu os rumores de que teria rivalidade com a cantora Joelma. "Coach. Tem que ter. Nos dias de hoje, com tanta gente destilando ódio de graça... Infelizmente tem muita gente que se disfarça de fã para atacar as pessoas. Mas é verdade, sou muito atacada pelos fãs dela [Joelma], inclusive já até furaram pneu de carro meu, mandaram mensagem ameaçando. Eles acham que a gente tem uma rivalidade. Colocaram na cabeça... Isso nunca aconteceu. Quando a gente se encontra ela é uma querida comigo, sempre foi maravilhosa", afirmou.

A entrevista com Manu Bahtidão vai ao ar no próximo domingo, 14.

Cesar Filho também já mostrou sua casa no Programa Eliana

Há poucas semanas, o apresentador Cesar Filho foi entrevistado no Programa Eliana, do SBT. Na atração, ele recebeu a apresentadora Eliana em sua mansão luxuosa e mostrou alguns detalhes da propriedade ao lado de sua esposa, Elaine Mickely.

A propriedade é enorme e conta com decoração clássica. Enquanto conheciam os ambientes, eles relembraram fatos da carreira do comunicador, que voltou ao SBT em 2024 e tem 40 anos de carreira.

Na conversa, Cesar relembrou o apoio de Silvio Santos em sua trajetória. "(anos atrás) fiquei nove anos fora do ar. E foi o Silvio (Santos) que me resgatou. Por isso eu tenho muita gratidão. Eu tenho uma aliança de gratidão e não posso dizer não a ele, jamais”. E, voltando ao passado, completa: “estava naqueles períodos muito difíceis, só fazendo rádio, muitas vezes – já casado, já pai – ligava para ela (mãe) porque queria o colo dela. Ia na casa dela para almoçar e ficar no colo dela. Ela falava ‘calma, filho, o Silvio vai te chamar’. Eu falava ‘que Silvio?! Ficava bravo com ela’. E foi o Silvio que me chamou", afirmou.