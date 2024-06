Mansão luxuosa de Wolf Maya vira espaço para festas no Rio; veja fotos

Com vista para a praia de São Conrado, a mansão do diretor Wolf Maya foi palco da festa de aniversário de 40 anos do ator José Loreto

A mansão luxuosa do ator e diretor Wolf Maya, localizada no Joá, Zona Sul do Rio do Janeiro, se transformou em um espaço cobiçado para eventos e festas exclusivas. Chamada de 'Casa Maya', a propriedade de 4 mil metros quadrados possui uma belíssima vista para a praia de São Conrado e o Morro Dois Irmãos.

A família de Wolf saiu do imóvel em 2015 e, no ano seguinte, passou a alugá-lo para eventos particulares. Distribuído em sete andares, o imóvel conta com uma decoração em madeira e vidro, proporcionando um ambiente elegante e moderno ao local.

Na área externa, é possível aproveitar uma piscina, pista de dança, bangalôs, além de um espaço de alimentação preparado para receber chefs profissionais.

O local, inclusive, recebeu diversos famosos no último fim de semana para a celebração dos 40 anos do ator José Loreto. O famoso realizou uma festa de aniversário na mansão para brindar a data especial ao lado de amigos, familiares e colegas de elenco.

José Loreto comemora aniversário de 40 anos com a filha

José Loreto completou 40 anos de vida nesta segunda-feira, 27, e comemorou a data especial ao lado da filha, Bella, de seis anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator, que interpreta o personagem Marcelo Gouveia na novela No Rancho Fundo, da Globo, postou uma sequência de cliques agarradinho com a herdeira e celebrou o novo ciclo. "Meus 40 e minha melhor versão", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, Loreto recebeu mensagens de carinho dos internautas. "Parabéns, grande ator da TV brasileira", disse uma seguidora. "Vocês juntos são lindos de ver", escreveu outra. "Parabéns, chuvas de bençãos em sua vida. Que Deus proteja sempre seu caminho", desejou uma fã.

Mais cedo, José Loreto postou um vídeo em que aparece dando um sorrisão e comemorou os 40 anos. "4 décadas de um sorriso largo no rosto, um coração que vai na frente e muito amor por essa vida! Obrigado aos envolvidos!! Simbora quarentinha que eu quero te usar!!!", disse o artista. Confira os registros!