Karoline Lima mostra detalhes de seu apartamento e brinca com paleta de cores: "Anêmica"

A influenciadora Karoline Lima mostra detalhes do seu apartamento luxuoso em São Paulo e solta comentário engraçado sobre as cores escolhidas para o local

A influenciadora digital Karoline Lima está de volta ao Brasil após passar bom tempo em Madri, na Espanha. Acompanhada de sua filha Cecília, de 1 ano, a gata ficou hospedada na casa de seu ex-namorado e pai da menina, o jogador de futebol Éder Militão. De volta à São Paulo, ela mostrou detalhes do apartamento onde mora com a pequena.

Através dos stories do seu Instagram, a loira mostrou o seu imóvel luxuoso na metrópole para novos seguidores. No vídeo, ela exibiu sua enorme sala de jantar para receber convidados, além da sua varanda super chique. A área externa conta com espaço para assistir TV, sofá e churrasqueira.

Ao exibir os detalhes do local, com direito a esculturas e outros enfeites, Karoline fez um comentário engraçado sobre a paleta de cores escolhida para o seu lar. "Para quem não conhece minha casa ainda, os novos seguidores, minha casa é assim: completamente anêmica, igual ao céu hoje", brincou.

Karoline Lima abre o jogo sobre reconciliação com Éder Militão

A influenciadora Karoline Lima e o jogador de futebol Éder Militão deram o que falar no último mês. Isso é porque o ex-casal dividiu a casa do atleta em Madri, na Espanha, por um bom tempo durante passagem da loira pela cidade. Com isso, os dois levantaram rumores de uma possível reconciliação.

No último dia 1, a mãe da pequena Cecília, fruto do relacionamento do casal, falou sobre os rumores por meio de uma caixinha de perguntas nos seus stories. Na ocasião, ela respondeu à dúvida de um seguidor e se pronunciou sobre os rumores do romance.

Karoline disse que sempre é muito sincera com seus seguidores e que o pronunciamento não veio antes porque nada havia mudado com Militão. Ela afirmou que estava na Espanha para buscar seu documento espanhol, mas que os planos haviam mudado.

“Eu não estava na casa do pai da Ceci, mas nem sempre nossos planos são os planos de Deus. Ele sofreu uma lesão grave assim que chegamos aqui e ninguém melhor pra tá do lado dele do que a Ceci. Então a pedido dele, estamos sim na casa dele há uns dias. Ele precisou de cirurgia, vai passar em média 8 meses sem jogar”, Karoline justificou.

Por fim, a loira contou que está prestando apoio ao ex: “Além do físico, o emocional também está abalado. Ficamos em paz muito antes disso e tô fazendo tudo que posso pra ajudar também. Não teria sentido estarmos em hotel ou em qualquer outro lugar em um momento tão delicado”, ela concluiu.