Nova chance? Karoline Lima abre o jogo sobre reconciliação com Éder Militão

Karoline Lima quebra o silêncio sobre rumores de reconciliação e explica motivo para se hospedar na casa de Éder Militão: “Pedido dele”

A influenciadora digital Karoline Lima e o jogador de futebol Éder Militão levantaram suspeitas de uma reconciliação desde que a loira chegou à Madri, na Espanha. Nesta sexta-feira, 01, ela decidiu quebrar o silêncio e esclarecer a situação, além de revelar o motivo por trás de sua estadia na casa do craque do Real Madrid.

Através dos stories do Instagram, Karoline abriu uma caixinha de perguntas para responder algumas dúvidas dos seguidores, que não perderam a oportunidade de questionar sobre seu status de relacionamento. Sincera, a influenciadora se pronunciou sobre os rumores de reconciliação com o pai de sua filha, Cecília, que está com 1 aninho.

"Amigos, vocês sabem muito bem que eu sou muito sincera com vocês, sempre fui, sempre vou ser. Nada mudou na minha vida pessoal, estou solteira e se algum dia eu precisar vir aqui contar algo que aconteceu, pode deixar, vocês saberiam através de mim", a influenciadora negou as especulações.

"Não precisam procurar saber através de pessoas 'X' ou 'Y'. Mamãe conta tudo, e dessa vez não seria diferente! Não me pronunciei porque nada mudou", Karoline completou e revelou porque se hospedou na casa do ex: "Como vocês já sabem, vim para Madrid para buscar meu documento espanhol e também passear com a Ceci”, iniciou.

“Eu não estava na casa do pai da Ceci, mas nem sempre nossos planos são os planos de Deus. Ele sofreu uma lesão grave assim que chegamos aqui e ninguém melhor pra tá do lado dele do que a Ceci. Então a pedido dele, estamos sim na casa dele há uns dias. Ele precisou de cirurgia, vai passar em média 8 meses sem jogar”, Karoline justificou.

Por fim, a loira contou que está prestando apoio ao ex: “Além do físico, o emocional também está abalado. Ficamos em paz muito antes disso e tô fazendo tudo que posso pra ajudar também. Não teria sentido estarmos em hotel ou em qualquer outro lugar em um momento tão delicado”, ela concluiu.

Para quem não se lembra, Éder Militão e Karoline Lima namoraram entre julho de 2021 e julho de 2022, quando a loira deu à luz a sua primeira filha, Cecília, na Espanha, em meio a uma separação conturbada. Mas o ex-casal se reaproximou desde o aniversário de um ano da pequena, que aconteceu no início de julho deste ano.

Karoline Lima alimentou os rumores de reconciliação com Éder Militão durante sua viagem à Madri, na Espanha. Através das redes sociais da loira, o ex-casal apareceu em um momento descontraído em família brincando com a pequena Cecília. O registrou levantou novas suspeitas.