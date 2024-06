Fernanda Gentil exibe antes e depois da cozinha de sua nova casa

A apresentadora Fernanda Gentil revelou detalhes do resultado da reforma de sua mansão no Rio de Janeiro e impressionou pelo luxo da decoração

A apresentadora Fernanda Gentil já finalizou a reforma de sua casa no Rio de Janeiro. Em um vídeo nas redes sociais, ela revelou imagens de antes e depois de vários espaços da propriedade, incluindo a cozinha e a área externa.

Fernanda mostrou os detalhes da cozinha luxuosa, que conta com decoração em tons de branco, preto e madeira. O local possui uma ilha espaçosa e armários planejados ao redor da pia.

Os ambientes da área social são em conceito aberto e a decoração segue a mesma linha clean e clássica. A área externa conta com jardim e piscina.

"Bom dia com esse ANTES X DEPOIS que eu nem acredito que tá acontecendo e quando acho que só acredito vendo eu vejo e não acredito!!!! Obrigada meu Deus", escreveu ela.

Assista ao vídeo de antes e depois abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Gentil (@gentilfernanda)

Tratamento de Fernanda Gentil

A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil revelou que foi diagnosticada com Paralisia de Bell, doença que paralisa parte de seu rosto, no início do ano. Passando por um tratamento rigoroso contra a doença, ela contou todos os detalhes de sua recuperação em suas redes sociais.

Através dos stories de seu Instagram, Fernanda revelou que precisou usar corticoides de forma urgente para evitar que a doença avançasse. Desde então, a ex-repórter da Globo segue com uma rotina rigorosa de fisioterapia facial para recuperar seus movimentos no rosto.

A famosa compartilhou alguns registros de quando começou a ter os primeiros sinais da paralisia, incluindo fortes dores de cabeça e até dificuldades para fechar os olhos. "Fiz testes, exames, ressonância e recebi o diagnóstico de paralisia de Bell. Fiz o primeiro tratamento mais urgente com corticoide por uma semana, para frear o avanço da doença", revelou Fernanda.

Em seguida, ela ainda confessou que sua rotina de fisioterapia pode ser bem dolorosa. "Preciso continuar com a fisioterapia, com muita disciplina, três vezes na semana, para não ficar com nenhuma sequela. Ela vai 'soltando' nervo por nervo no rosto, já que a paralisia acontece justamente por causa da inflamação desses nervos", explicou a jornalista, que mostrou um vídeo de sua sessão de exercícios.

Por fim, ela ainda reforçou o alerta para seus seguidores continuarem a ouvir os sinais de seu corpo. "Perdão a cena, sei que não é bonita. Mas não é a hora de pensar em ser bonita, e sim saudável. Cuidem-se", finalizou Fernanda.