Fernanda Gentil detalha tratamento contra paralisia facial: "Muita disciplina"

Diagnosticada com paralisia facial, Fernanda Gentil detalha tratamento rigoroso contra a doença e reforça alerta para seus seguidores

A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil revelou que foi diagnosticada com Paralisia de Bell, doença que paralisa parte de seu rosto, no último 26. Passando por um tratamento rigoroso contra a doença, ela contou todos os detalhes de sua recuperação em suas redes sociais.

Através dos stories de seu Instagram na última quinta-feira, 19, Fernanda revelou que precisou usar corticoides de forma urgente para evitar que a doença avançasse. Desde então, a ex-repórter da Globo segue com uma rotina rigorosa de fisioterapia facial para recuperar seus movimentos no rosto.

A famosa compartilhou alguns registros de quando começou a ter os primeiros sinais da paralisia, incluindo fortes dores de cabeça e até dificuldades para fechar os olhos. "Fiz testes, exames, ressonância e recebi o diagnóstico de paralisia de Bell. Fiz o primeiro tratamento mais urgente com corticoide por uma semana, para frear o avanço da doença", revelou Fernanda.

Em seguida, ela ainda confessou que sua rotina de fisioterapia pode ser bem dolorosa. "Preciso continuar com a fisioterapia, com muita disciplina, três vezes na semana, para não ficar com nenhuma sequela. Ela vai 'soltando' nervo por nervo no rosto, já que a paralisia acontece justamente por causa da inflamação desses nervos", explicou a jornalista, que mostrou um vídeo de sua sessão de exercícios.

Por fim, ela ainda reforçou o alerta para seus seguidores continuarem a ouvir os sinais de seu corpo. "Perdão a cena, sei que não é bonita. Mas não é a hora de pensar em ser bonita, e sim saudável. Cuidem-se", finalizou Fernanda.

Saiba cmo Fernanda Gentil descobriu a doença

Através de seu canal no YouTube, Fernanda Gentil contou que começou a sentir sinais da paralisia facial durante um dia cheio de reuniões de trabalho. "Percebi que o lado da esquerda, que era justamente o que estava incomodando a minha boca, não estava correspondendo com o lado da direita", relatou a apresentadora, que dividiu a história com sua esposa, Priscila Montandon, que logo lhe aconselhou a falar com um médico.

"[O médico] me diagnosticou com Paralisia de Bell, que é essa paralisia parcial do rosto. Não tem uma origem certa do que pode causar, tem várias opções. Estresse pode ser uma delas, mas também é uma possibilidade o vírus da herpes, que eu tenho [no meu corpo]", contou a jornalista, que ainda aproveitou para alertar seus seguidores para os sinais.

"É para alertar vocês a ouvirem muito os sinais do corpo de vocês. Não silenciarem nada, não negarem nada, fingirem que não estão vendo. Não vai eliminar esse problema, muito pelo contrário, vai aumentar esse problema. Então se você tem uma coisa que você acha que não está legal, vai procurar uma ajuda, uma orientação médica, para você investigar", aconselhou Fernanda ao finalizar.