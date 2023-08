Evelyn Regly: saiba quem é a famosa que vendeu mansão de R$ 4 mi para Larissa Manoela

Evelyn Regly é blogueira, influenciadora e podcaster; mansão era avaliada em R$ 4 milhões e foi comprada por Larissa Manoela

A notícia de que Larissa Manoela comprou uma mansão milionária que era de Evelyn Regly deixou muitos fãs curiosos. É que nem todos conhecem a influenciadora que é atualmente uma das mais bem sucedidas da atualidade.

Ela era a dona do imóvel de R$ 4 milhões que foi adquirido pela artista após um empréstimo bancário. A notícia circulou nesta quarta-feira, 14, e foi confirmada em uma nota oficial assinada pela equipe jurídica da atriz.

“O restante, estava no nome de empresas ou foram colocados diretamente no nome de seus pais. O imóvel que era de sua propriedade foi vendido para, junto com um empréstimo, a atriz adquirir uma casa. Larissa está pagando essa residência. A atriz também conseguiu ter a posse do seu carro, que estava no nome de uma das empresas”, diz um dos trechos.

Quem é Evelyn Regly?

Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Evelyn Regly é um sucesso absoluto nas mídias digitais. Ela é embaixadora de ao menos quatro grandes marcas do ramo de beleza e autocuidados. A influenciadora também foi mamãe recentemente.

A influenciadora ainda é dona de uma linha de produtos de beleza bem sucedida e comanda o podcast VacaCast, que recebe convidados todas as semanas. Com seu jeito espontâneo, ela é muito querida pelo público e pelos seguidores.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Evelyn Regly afirma que um dos momentos mais difíceis foi ao descobrir que não poderia mais engravidar com os métodos naturais. "Tive um sentimento de perda muito grande, de medo. Mas, ao mesmo tempo, tive uma força muito grande ao expor minha luta na internet", declarou ela.

A artista também enfrentou problemas durante a amamentação. A artista inclusive revelou que está usando dois métodos para ajudar nesse processo de amamentação: relactação e translactação. O primeiro ajuda a estimular a mama para que ela volte a produzir leite. Já o segundo, é uma forma de o bebê não deixar de mamar no seio, mesmo com baixa produção de leite.