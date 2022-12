Esposa de Marcos Mion revela como é a decoração do quarto deles

Esposa de Marcos Mion, Suzana Gullo mostra a decoração do novo apartamento da família no Rio de Janeiro

Esposa do apresentador Marcos Mion (43), Suzana Gullo (46) está caprichando na decoração do novo apartamento da família no Rio de Janeiro. Eles têm uma casa fixa em São Paulo, que é onde sempre moraram. Porém, o artista está ficando muito tempo no Rio de Janeiro por causa das gravações do programa Caldeirão com Mion, da Globo. Assim, a família decidiu também montar um apartamento na cidade maravilhosa para ser a nova base deles .

Nas redes sociais, Suzana revelou que a decoração está praticamente finalizada e adorou o resultado do que foi feito no quarto do casal. Nos stories do Instagram, a mulher de Mion mostrou a decoração com mix de estampas na roupa de cama e na parede.

"Nosso quarto aqui do rio está tomando forma. Ainda falta a cabeceira, mas olha só, já está com o tecido. Fiquei louca quando vi esse com as flores. Colocamos aqui na parede. Olha que lindas as almofadas. Colocamos a mesinha de cabeceira, que não são iguais, o tapete azul bem escuro. Amei o composé das listras com o tecido florido e a cortina", disse ela.

Vale lembrar que Marcos Mion e Suzana Gullo têm três filhos, Romeo, Donatella e Stefano.

Marcos Mion faz nova tatuagem

O apresentador Marcos Mion decidiu fazer uma tatuagem para homenagear o seu filho mais velho, Romeo, que tem autismo. O papai coruja tatuou o símbolo do autismo, que é um quebra-cabeça colorido, em seu braço esquerdo.

“Faltava essa tatuagem. Autismo. Na pele. Pra sempre. Ao mundo que mudou meu mundo. E nada mais simbólico do que essa arte que mostra que o autismo virou minha essência, meu amor. Foi a mudança na minha vida que me guiou até onde estou. Obrigado Romeo, meu amor, porque ao virar meu mundo do avesso, você tava virando ele do jeito certo”, disse ele.