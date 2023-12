Eliezer mostra projeto da área externa de sua nova casa com Viih Tube

Reformando a futura casa de sua família, o ex-BBB Eliezer mostrou os detalhes do projeto da área externa de sua nova casa com Viih Tube; confira!

Preparando para dar mais um passo em seu relacionamento, o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer estão reformando uma mansão para morar com sua família. E nesta sexta-feira, 8, o influenciador digital exibiu detalhes do projeto da área externa.

Em uma tarde de muito calor, o pai da pequena Lua Di Felice celebrou que a piscina da casa já está pronta. Assim, a família poderá aproveitar o Natal para se refrescar na água. Logo em seguida, ele decidiu dar um spoiler aos seus seguidores e mostrar o projeto da piscina.

Para a área, o casal escolheu uma opção diferentona. A piscina imitará um lago, com pedras nas laterais e dois patamares de profundidade. Ela ainda contará com uma cascata e um deck com areia, que leva duas espreguiçadeiras e um guarda-sol para aproveitar o dia de sol.

A área externa fica logo depois da sala, que conta com uma visão panorâmica para todo o lazer que a casa tem para lhe oferecer. O lugar ainda conta com outro deck de madeira, que dá acesso ao imóvel. "Vocês estão perguntando como vai ficar o projeto do lado. Vai ficar bonito, né?", perguntou Eli nos stories de seu perfil oficial do Instagram.

Confira os detalhes do projeto:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Grávida? Viih Tube fala sobre o assunto após passar mal

Na última quinta-feira, 7, a influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo e falou e está grávida novamente. Após passar mal, ela respondeu aos questionamentos de seus seguidores, que foram enviadas em uma caixinha de perguntas em seus stories.

Após muitos comentários de que ela estaria esperando um bebê, a ex-BBB revelou que fez um teste nos últimos dias após passar muito mal vomitando e parar no hospital. Casada com o também ex-BBB Eliezer, a loira disse que não está gestante, mas que deseja ter mais filhos e dar irmãos para a pequena Lua, de sete meses.

"Eu tô recebendo muitas mensagens que eu to grávida, as pessoas falando que eu tô grávida, que tão sonhando que eu tô grávida, gente, que eu saiba não tô grávida, tanto que eu enjoei, passei mal as últimas semanas, fiz teste pra garantir que não é gravidez e não tô grávida", declarou.

Viih Tube prometeu que se tiver grávida vai logo contar. "E agora não vou fazer suspense, vou falar que to grávida, não aguento três meses, vou até tentar, mas enfim, mas também não vou fazer muita suspense não... eu sinto que viria outra menina, mas não tenho preferência nenhuma", comentou.