Conheça a mansão de R$ 6 milhões da musa Juju Salimeni

Juju Salimeni abre as portas de sua mansão de R$ 6 milhões em São Paulo. Conheça a decoração do lugar luxuoso e repleto de detalhes encantadores

A musa fitness Juju Salimeni vive em uma mansão luxuosa, avaliada em R$ 6 milhões, em São Paulo. Ela mora no local há cerca de cinco anos com o marido, Diogo Basaglia, e abriu as portas da propriedade para uma gravação com o surfista Pedro Scooby para o canal Podpah, no YouTube.

Durante o vídeo, ela mostrou a área comum em conceito aberto, sala de estar com lareira, hidromassagem, cozinha planejada, a área da piscina, o seu closet luxuoso e até a garagem com carros de luxo. A mansão tem 600 metros quadrados.

A casa foi decorada com tons claros, com muito branco nos móveis e paredes. Os detalhes luxuosos também chamam a atenção com móveis sofisticados e itens de decoração de luxo.

Veja as fotos da casa de Juju Salimeni na galeria abaixo:

Juju Salimeni fala sobre ter filhos

A influenciadora digital Juju Salimeni falou o que pensa sobre a pressão que ela recebe para se tornar mãe logo. Noiva do empresário e fisioculturista Diogo Basaglia, a musa contou como ela age quando recebe comentários sobre o assunto.

Respondendo perguntas de seguidores nos stories de seu Instagram, Juju foi direta e afirmou que a pressão não lhe afeta. "Eu não ajo. A opinião e cobrança não me afeta em nada porque eu simplesmente não escuto. O que as pessoas querem é problema delas. Eu só me importo com o que eu e meu marido queremos. O momento será decidido por nós", escreveu ela.

A influenciadora ainda falou o que realmente toca em seu coração. "A única coisa que me incomoda um pouco é ver que a maioria das mulheres não se interessam por trabalho, viagens, conquistas, estudo, cultura... só pensam em ter filhos como se a gente só servisse pra isso...", finalizou ela.