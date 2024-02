Juju Salimeni fala sobre pressão para se tornar mãe: "Não me afeta"

Respondendo perguntas de seus seguidores, Juju Salimeni falou como lida com a pressão dos outros para se tornar mãe; confira a resposta!

A influenciadora digital Juju Salimeni falou o que pensa sobre a pressão que ela recebe para se tornar mãe logo. Noiva do empresário e fisioculturista Diogo Basaglia, a musa contou como ela age quando recebe comentários sobre o assunto.

Respondendo perguntas de seguidores nos stories de seu Instagram, Juju foi direta e afirmou que a pressão não lhe afeta. "Eu não ajo. A opinião e cobrança não me afeta em nada porque eu simplesmente não escuto. O que as pessoas querem é problema delas. Eu só me importo com o que eu e meu marido queremos. O momento será decidido por nós", escreveu ela.

A influenciadora ainda falou o que realmente toca em seu coração. "A única coisa que me incomoda um pouco é ver que a maioria das mulheres não se interessam por trabalho, viagens, conquistas, estudo, cultura... só pensam em ter filhos como se a gente só servisse pra isso...", finalizou ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Juju Salimeni choca ao revelar quantos quilos perdeu para o Carnaval

No último dia 14, Juju Salimeni chocou os seguidores das redes sociais ao revelar quantos quilos perdeu durante sua preparação para o Carnaval 2024. A influenciadora digital, que foi rainha de bateria da Barroca Zona Sul, postou um antes e depois do seu corpo e revelou que perdeu 8 quilos.

Em seus stories, um internauta pediu para ela mostrar o corpo antes e depois do desfile deste ano. Ao compartilhar as fotos, Salimeni contou que fez uma dieta bem restritiva. "Perdi 8 quilos com o auxílio do Dr. Gabriel Almeida e fiz uma dieta super-restritiva desde novembro com a ajuda do Diogo [Basaglia, noivo da musa fitness], porque ele tem muita experiência nessa parte por ser atleta profissional", explicou ela na legenda da foto.