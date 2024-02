Juju Salimeni choca ao revelar quantos quilos perdeu para o Carnaval

A influenciadora digital Juju Salimeni mostrou o antes e depois do seu corpo e contou como perdeu 8 quilos para desfilar no Carnaval

Juju Salimeni chocou os seguidores das redes sociais ao revelar quantos quilos perdeu durante sua preparação para o Carnaval 2024. A influenciadora digital, que foi rainha de bateria da Barroca Zona Sul, postou um antes e depois do seu corpo e revelou que perdeu 8 quilos.

A revelação aconteceu após a musa fitness abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 14. Um internauta pediu para ela mostrar o corpo antes e depois do desfile deste ano. Ao compartilhar as fotos, Salimeni contou que fez uma dieta bem restritiva.

"Perdi 8 quilos com o auxílio do Dr. Gabriel Almeida e fiz uma dieta super-restritiva desde novembro com a ajuda do Diogo [Basaglia, noivo da musa fitness], porque ele tem muita experiência nessa parte por ser atleta profissional", explicou ela na legenda da foto.

Recentemente, em entrevista ao portal UOL, Juju contou que até não bebeu água para ficar com as curvas mais definidas. "Peguei mais pesado na musculação e na dieta. E fiz mais aulas de samba. Sou uma mulher musculosa, é muito mais difícil ter o molejo do samba. Estou bem, mas preciso melhorar muito. Faço uma dieta de fisiculturista. É acompanhada por médico e nutricionista. Faço essa preparação de corpo. Eu deixo de tomar água, não tomei o dia todo. É uma estratégia para deixar o músculo mais denso e marcado. Essa é a minha mais diferentona", detalhou.

Confira:

Juju Salimeni antes e depois do corpo - Instagram/Reprodução

Juju Salimeni compra carro de seus sonhos

A apresentadora Juju Salimeni realizou um sonho de consumo que tinha. A ex-panicat compartilhou um vídeo do momento em que seu carro de luxo de mais de R$ 4 milhões chegou a sua mansão onde mora em Alphaville, em São Paulo.

"Hoje é um dia muito especial pra mim! Depois de 15 anos de carreira realizei o meu maior sonho material: uma Lamborghini Urus! Zerei o game. Minha mãe sempre me falou: "Filha, trabalhe muito e corra atrás das suas coisas! Nunca dependa de ninguém pra nada!" Levei tão a sério que virei a véia da lancha. É isso mulherada! Sejam donas das suas vidas, das suas conquistas, dos seus bens e dos seus sonhos! O nome disso é liberdade!", disse ela. Veja o momento da chegada do carro!