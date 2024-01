Juju Salimeni rebate críticas sobre famosas no Carnaval e diz: "Sei o papel que as famosas têm"

Em entrevista à CARAS Brasil, Juju Salimeni detalhou como tem sido a preparação para o Carnaval um mês antes da festa acontecer

Cheia de disposição para mais um ano no Carnaval de São Paulo, a influenciadora Juju Salimeni está se preparando nos mínimos detalhes para desfilar como musa da bateria da Barroca Zona Sul. Em entrevista à CARAS Brasil, a morena abriu o coração sobre os detalhes que antecedem a festa e garantiu que não se abala com as críticas.

"Eu estou bem ansiosa para o meu retorno ao Carnaval depois de três anos longe. quero primeiro aproveitar esse momento e após o Carnaval eu começo a planejar agenda do ano", contou a famosa, que tem se dedicado com exclusividade para a data: "Durante janeiro até a data do desfile eu fico super focada nos ensaios em toda a preparação física para o desfile".

Nos últimos anos, muitas pessoas têm detonado a participação de pessoas brancas e famosas no Carnaval, por considerar que estaria acontecendo um certo apagamento histórico nas escolas de samba. Mas para Juju, todos têm um papel dentro das agremiações, inclusive as celebridades.

"Esse tipo de crítica sempre existiu, eu que tenho 13 anos de carnaval e avenida escuto a mesma coisa desde o começo. Mas eu não me importo porque sei o papel que as famosas têm nas escolas de samba e assim como as musas da comunidade são extremamente importantes, as musas famosas também têm a sua importância porque são elas que trazem a visibilidade que toda escola precisa. Então eu não me importo com os comentários ruins", declara.

Há exatamente um mês para o início do Carnaval, Juju, que já tem arrasado nos ensaios técnicos da Barrocas, conta que os treinos e a dieta ficaram mais intensos nos últimos meses. Tudo pensando em seu desfile, que não pode dar nada errado. "A dieta está bem mais restrita e o treino também mais pesado", diz.

"É a fase final da preparação que eu já estou fazendo desde novembro. Nesse último mês fica tudo mais radical ainda porque eu tenho objetivo de estar mais seca com os músculos mais aparentes no dia do desfile", detalha.

Quanto aos visual que vai exibir no sambódromo, Juju garante que os fãs e o público presente ficarão impressionados. Segundo ela, tudo será uma grande novidade, mas também mantendo sua identidade.

"A minha fantasia desse ano é completamente diferente de todas que eu já usei. Mas eu mantenho o estilo que eu gosto que é mostrar bastante o corpo. A minha fantasia representa um tipo de troféu, mas também colocamos uma vibe bem futurista nela", revelou a beldade.