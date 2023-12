Carlinhos Maia revela como é a decoração de sua mansão luxuosa

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães exibem fotos e detalhes de como ficou a decoração da mansão luxuosa na Grande São Paulo: ‘Nosso lar’

Os influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães surpreenderam com o resultado da decoração da mansão deles na Grande São Paulo. Os dois se mudaram para uma mansão luxuosa e decidiram mostrar como a casa ficou após a reforma que fizeram nos últimos tempos.

Na noite desta quinta-feira, 14, eles compartilharam um ensaio fotográfico que fizeram na propriedade depois que a decoração foi finalizada e ainda mostraram alguns detalhes nos stories do Instagram. A mansão conta com decoração em tons de preto e branco, com estilo clean e pequenos toques de cores em alguns móveis, nas louças e também nas flores.

Na legenda do post, Carlinhos comemorou a sua mudança e a conquista material em sua vida. "Quem vive de Deus vive de certeza. Toda honra e glória ao MAIOR influenciador de todos os tempos: JESUS CRISTO. Aqui está uma parte do nosso lar no coração do Brasil, São Paulo. Por anos ouvir dizer que SP não tem amor, há dias as pessoas que aqui vivem tem nos provado o contrario. Eu amo cada um de vocês e desejo que essas imagens vire inspiração para você NUNCA desisitr dos teus sonhos. ACREDITA COLEGA", disse ele.

O relacionamento entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casaram em 2018, em uma cerimônia super chique que, na época, foi transmitida ao vivo na internet. Em 2022, o casal chegou a se separar por um tempo, quando Carlinhos traiu seu marido com garotos de programa.

"Esse foi o motivo da separação: ele [um amigo] ajeitava garotos de programas pro meu marido. Isso não tá certo, né? Carlinhos errou feio também, mas eu conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido", disse Lucas na época.