Bia Miranda e Buarque mostram casa que compraram juntos

Nas redes sociais, Bia Miranda e Buarque postaram fotos da casa de dois andares que vão morar juntos

Bia Miranda (19) e DJ Buarque estão de casa nova! Nesta quinta-feira, 27, a ex-participante do reality a Fazenda, da Record TV, e seu namorado posaram em frente a residência que vão morar juntos, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Juntos há menos de um mês, o casal compartilhou nas redes sociais duas fotos exibindo a frente da casa, que possui dois andares e uma piscina. Na primeira imagem, os dois aparecem sorridentes e com os braços levantados. Já no segundo clique, eles trocam um beijo apaixonado.

"Obrigado, meu Deus, por essa vitória! Sei que fomos determinados, mas sei também que de nada teria adiantado se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Trilhamos um caminho justo de muito trabalho! Deus esteve sempre ao nosso lado meu amor. Obrigado, Senhor! Obrigado nossos fãs", escreveu Buarque na legenda da publicação.

Bia e o namorado revelaram que iriam morar juntos durante a festa de 19 anos da ex-peoa. "Rapaziada, temos uma notícia pra dar. O meu empresário, que é meu pai e virou pai dela também, ajudou a gente a ter um bagulho e agora ela vai dar a notícia pra vocês", disse o DJ. "Vamos comprar uma casa, quer dizer, já pegamos uma casa juntos", revelou a jovem.

Vale lembrar que começou a ficar com Buarque pouco tempo após o término de seu noivado com Gabriel Roza. Após receber diversas críticas, ela rebateu os comentários negativos. "Só estou seguindo a minha vida. Estou solteira, mesmo, e é isso. Ele está seguindo a vida dele, e eu vou ficar parada? Me poupe, né, eu mereço ser feliz com um cara que me respeite", disparou ela.

Confira as fotos de Bia e Buarque na nova casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BUARQUE (@buarque)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!