Em festa de 19 anos, Bia Miranda anuncia que vai morar com DJ Buarque

Apaixonados, Bia Miranda e DJ Buarque compraram uma casa para morarem juntos

Que a fila andou rápido para Bia Miranda, nós já sabíamos, mas parece que o relacionamento dela com DJ Buarque está mais avançado do que se imaginava. Em sua festa de 19 anos, ela e o amado fizeram um anúncio.

Completando 19 anos, a ex-fazendeira comemorou com uma festa de tema funk ostentação, que contou com look vermelho ousado dela e decoração com muito ouro e notas de dinheiro falsas. Para animar os convidados, MC Mirella e Kevin O Chris se apresentaram. Bia Michelle, Gabriel Santana, Tokinho, Deolane Bezerra e outros famosos marcaram presença no evento.

No palco, Buarque começou: "Rapaziada, temos uma notícia pra dar. O meu empresário, que é meu pai e virou pai dela também, ajudou a gente a ter um bagulho e agora ela vai dar a notícia pra vocês". Na plateia, alguém chutou: "Tá grávida?"

Bia então contou: "Vamos comprar uma casa, quer dizer, já pegamos uma casa juntos". O anúncio veio com os aplausos dos convidados.

Os dois começaram o relacionamento recentemente, mas se mostraram intensos. Isso porque ela terminou seu noivado com Gabriel Roza há pouco, com quem namorava há anos e foi muito citado durante a participação dela na Fazenda. O romance acabou com acusações de que ela estaria traindo ele e declarações dela de que ele era violento e tinha interesse em seu dinheiro.

Veja vídeo: