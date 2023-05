Atriz revela detalhes de como é a casa de Murilo Benício

Valentina Bandeira revela que já entrou na casa de Murilo Benício e conta curiosidade da mansão: pista de skate

A atriz Valentina Bandeira surpreendeu ao contar sobre como é a casa do ator Murilo Benício no Rio de Janeiro. Ela contou que foi visitar o local na época das filmagens de Pérola, filme que ele dirigiu e ainda não foi lançado. Em seu canal no YouTube, a artista revelou um detalhe curioso sobre a mansão do ator veterano e a sua reação surpreendeu.

Ela contou que ele tem uma pista de skate dentro de casa. “Fiz um filme com Murilo Benício, e a gente ensaiava na casa dele. Aí tem um bagulho na cas dele que tu desce uma escada perigosíssima que dá num 'bowl de skate'! Eu ficava com medo. Ainda bem que os filhos dele são razoavelmente comportados. Porque, se ele fosse meu pai, ele teria problemas. Beijo, Murilo! Te amo! Grande ator, grande diretor. Melhor trabalho que já fiz”, afirmou ela.

Há pouco tempo, Murilo Benício abriu as portas de sua casa para o programa Casa Brasileira, do GNT. Ele mostrou os espaços da área de estar e também a pista de skate. A mansão do artista fica em uma área nobre do Rio de Janeiro e tem vista deslumbrante para a cidade.

Confira como é a casa de Murilo Benício

Murilo Benício surge com a namorada, Cecilia Malan

O ator Murilo Benício (51) aproveitou uma folga das gravações da série Justiça 2, da Globo, para visitar a namorada, a jornalista Cecilia Malan (40), em Londres, Inglaterra. Os dois foram fotografados juntos durante um jantar especial com o ator Tarcísio Filho (58) e a esposa dele, Mocita Fagundes (57).

A diretora foi a responsável por compartilhar as fotos do quarteto nas redes sociais em um álbum de fotos. Eles se encontraram para o jantar em um restaurante londrino e posaram sorridentes.

"Aiiiiii! Sou muito fã dela! Amo o trabalho dela. Linda, trabalho lindo, voz linda, tudo lindo. (risos) E o Murilo é uma figuraça!!!!! Baita casal! Baita jantar! Cecilia Malan, obrigada! Murilo Benício, te adorei! Tarcísio, meu amor… sem palavras pra agradecer a noite ótima", disse Mocita na legenda do post.

Vale lembrar que Cecilia Malan mora na Inglaterra porque é correspondente internacional da Globo. Desde que começaram a namorar, o ator Murilo Benício vive entre idas e vindas para visitar a amada no exterior e trabalhar no Brasil.