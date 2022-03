Whindersson Nunes marca presença em show de Bell Marques na praia de Pipa

O humorista subiu no palco de Bell Marques e recebeu o carinho do público que estava curtindo o show

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 20h52

Bell Marques (69) se apresentou no Carnaval da praia de Pipa, litoral sul do Rio Grande do Norte.

O evento contou com a presença de Whindersson Nunes(27), que subiu ao palco após ser chamado pelo cantor baiano, e recebeu o carinho do público que estava prestigiando o evento.

Bell não escondeu a felicidade de se apresentar na praia de Pipa. "Começar esse Carnaval diferente na Pipa foi especial pra mim. Matar um pouco da saudade da festa numa terra que sempre me abraça, que sempre fez parte de minha carreira, deixou muito mais bacana!", afirmou ele com exclusividade para a CARAS Digital.

O cantor também falou sobre receber o humorista no palco. "Foi bom pra caramba receber esse amigo querido que é Whindersson, uma figura muito especial", afirmou ele, que compartilhou o momento em seu perfil no Instagram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bell Marques (@bellmarques)

Outros shows na praia de Pipa

Além de Bell Marques, Arena Pipa Open Air recebeu grandes nomes da música como Pedro Sampaio (24), que cantou vários sucessos de seu repertório, incluindo Galopa.

A Banda Eva trouxe sucessos já conhecidos no carnaval, além de músicas novas. Eric Land se apresentou para o público e ainda chamou Whindersson para cantar com ele. Já Raí Saia Rodada também levou cantou várias músicas de seu repertório.

O evento se encerra na noite desta segunda-feira, 28, com shows de Xand Avião, Matheus e Kauan, Felipe Amorim, Matheus Fernandes e Baile do ED.