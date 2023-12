Viviane Araujo se joga no samba com macacão 'embalado a vácuo'

Depois de ser mãe e fazer lipoaspiração, Viviane Araujo coloca a barriga reta para jogo em look justíssimo em noite de samba

A atriz Viviane Araujo aproveitou a noite de sábado, 10, em clima de esquenta de carnaval. A musa marcou presença na quadro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e se jogou no samba com muito estilo e alegria.

No evento, ela foi fotografada com um look justíssimo, que destacou suas curvas impecáveis. Ela apostou em um macacão no estilo de ‘embalado a vácuo’ e com direito a muito brilho para aproveitar a noite de diversão.

Vale lembrar que Viviane já é mãe de um menino, Joaquim, de 1 ano, e passou por uma cirurgia plástica há poucos meses. Ela fez a abdominoplastia, lipoaspiração e também trocou o silicone das mamas. Na época, a artista explicou a cirurgia. "Eu tinha uma prótese anterior a essa que era de 350 ml e agora eu coloquei 305. Minhas duas próteses viraram ao contrário, a parte de trás delas estavam viradas pra frente, isso pode ter ocorrido por conta do aumento da mama na amamentação, e isso estava dando um formato estranho, então resolvi trocá-las e diminuir o tamanho. Além das mamas, eu também tive que novamente operar minha hérnia umbilical e aproveitei fiz uma lipo também", disse ela.

Fotos: Anderson Borde / Agnews

Viviane Araújo batiza o filho

A atriz Viviane Araújo comemorou um momento importante na vida de seu único filho com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano. Neste domingo, 26, ela compartilhou as fotos do batismo do herdeiro na Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé.

"Dia de batizar Joaquim e Davi! Amado filho, eu e seu pai @gmmilitao , de tudo faremos, do que esteja em nosso poder, para que você seja sempre feliz, para que nada lhe falte! Nosso amor é seu, e nossa felicidade dependerá sempre da sua!", escreveu a famosa.



"Ao nosso afilhado amado Davi, prometemos que em todo momento que precisar de nós, estaremos sempre presente para te guiar, orientar, e para te dar todo amor e carinho. Que Deus abençoe você, hoje e sempre! Aos nossos compadres @jaimejunior72 e @martinezdebora , vcs sempre vão ter a promessa do nosso compromisso, gratidão e amor eterno!", falou ela.