Thelma Assis usa look arrasador para desfile no RJ: "Alegria"

Thelma Assis encarou jornada dupla do Carnaval 2023, depois de desfilar pela Mocidade em São Paulo

Thelma Assis (38) usou um look arrasador para desfilar pela Mangueira no Rio de Janeiro. A fantasia dela se chama "Alegria das Ruas", e busca expressar o sentimento por meio do amarelo vibrante.

A médica e campeã do BBB 20 encarou jornada dupla no Carnaval 2023: ela também foi Musa da Mocidade Alegre.

"Fico muito nervosa antes de cada desfile, o coração bate mais forte. Sentimos uma emoção diferente a cada ano. Às vezes, o enredo tem muito a ver com você, como neste ano com a Mangueira, falando de África, Bahia e mulheres pretas. Às vezes, você passou por um ano muito difícil e é no carnaval que você aproveita para se jogar, se recuperar, renovar todas as energias. Às vezes, é uma comemoração", revelou em entrevista à CARAS.

Carnaval: Thelma Assis revela treinos para desfiles no Rio e SP

Em conversa com o site Boa Forma, Thelma explicou que vem fazendo uma rotina de exercícios com atividades físicas intensas, aulas de samba e até mesmo cuidados com a alimentação.

Ela divide seus treinos entre musculação e aeróbica e também faz sessões de fisioterapia, para conseguir aguentar o peso da fantasia, o calor e o desfile pela avenida.

"Nos treinos de musculação, eu foco bastante na parte inferior, nas pernas e no abdômen, para ter mais definição muscular nessas regiões", explica.

Quanto à alimentação, a médica afirma que está mantendo uma dieta balanceada e que aumentou o consumo de água para que o corpo se torne mais saudável para o Carnaval.

Apesar de conseguir encaixar tudo na sua rotina, ela também conta que foi um desafio conseguir conciliar a agenda de compromissos com os treinos para a festa.

"Nos últimos dois meses, eu estou dividindo o meu tempo entre São Paulo e Rio, para dar conta dos ensaios daqui e dos de lá. Além disso, eu trabalho no Bem-Estar, tenho minhas demandas como influenciadora digital, sou esposa, sou mãe de pet, sou filha de uma senhorinha", afirmou ela.