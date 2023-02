Seminua, Monique Evans encarou dieta radical para desfilar com corpo de Barbie no Carnaval

'Quero ficar bem magrinha', disse a modelo Monique Evans, que tinha 37 anos na época

Com a chegada do Carnaval, é comum que diversas celebridades passem a fazer dietas e treinos específicos para os desfiles dos dias de folia. Há quase 30 anos, a apresentadoraMonique Evans (66) também passava pelo processo e contou à revista CARAS como decidiu entrar na dieta radical para a festa, que acontecia em fevereiro.

"Quero ficar bem magrinha. Para mim, corpo bonito é aquele da Barbie, que a Xuxa tem e eu tenho às vezes", afirmou ela, que na época tinha 37 anos. Naquele Carnaval, ela deixava de ser madrinha de bateria da Estácio de Sá para se tornar um dos destaques no alto de um carro alegórico da escola de samba União da Ilha.

"A União da Ilha já tem a Deise Nunes como madrinha. Então, eu fiquei no carro", explicou ainda ela, que estava acompanhada de Fernando Rigobello, seu então namorado de 20 anos, e Armando Aguinaga, seu filho mais velho, que tinha apenas 15 anos na ocasião. Além dela, outras celebridades também desfilaram na Sapucaí naquele ano.

FAMOSOS NO CARNAVAL DE 1993

Isabel Fillardis (49) tinha apenas 20 anos quando estreou como passista pela Mangueira. Na época, ela interpretava Ritinha, na novela Renascer, sucesso dos anos 1990 da Globo. "Lá em casa, todo mundo sabe sambar", revelou a jovem, que ainda disse ter aprendido os passos e a paixão pelo ritmo com a mãe, Sônia, que já havia desfilado pela escola também.

Maria Luisa Mendonça (53), na época com 24 anos, colega de elenco de Fillardis e intérprete de Buba, também desfilava naquele ano. Ela admitiu não ter tanta intimidade com a dança ou com o ritmo, mas prometeu dar o seu melhor como madrinha da bateria da Unidos do Cabuçu, escola pela qual desfilava há cinco anos. Ela estava com seu então namorado, Mauro Mendonça Filho (57).

Outro nome foi Mônica Carvalho (51), que com apenas 22 anos, já desfilava há quatro anos pela Beija-Flor de Nilópolis. Na época, ela era a estrela da abertura da novela Mulheres de Areia e começava há pouco sua carreira na televisão.