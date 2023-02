Rainha de Bateria, Erika Januza surge emocionada horas antes de desfilar na Sapucaí

A atriz Erika Januza pisará na Sapucaí como Rainha de Bateria da escola de samba carioca Viradouro e não segurou a emoção

Nesta segunda-feira, 20, Erika Januza pisará na Sapucaí como Rainha de Bateria da escola de samba Viradouro. Em suas redes sociais, a atriz não conseguiu conter a emoção ao fazer a contagem regressiva para o desfile.

“Chegou o nosso dia. Nem chegou a hora e já estou emocionada”, comentou a Rainha de Bateria com a voz embargada.

Erika ainda comparou com o Carnaval do ano passado: “Eu acho que esse ano eu fiquei mais ansiosa que no ano passado, eu não sei o que é isso, o ano passado foi estranho”.

“Eu tô muito feliz. Hoje seremos a última escola, vamos fechar com chave de ouro, com todo o gás, toda a garra, todo o amor que a gente colocou naqueles ensaios. É hoje que a gente vai colocar tudo aquilo pra fora. E a todos vocês que estarão na Sapucaí, nos aguardem”, finalizou a artista.

Erika Januza e a Viradouro começam a desfilar por volta das 2 horas da manhã em um samba enredo que homenageia a autora do livro mais antigo escrito por uma mulher negra, Rosa Maria Egípciaca.

Fim!

Na semana passada, Erika confirmou o fim do seu relacionamento com Juan Nakamura e deu detalhes da separação.

"Estar solteira, eu estou. Terminei, mas terminamos bem, foi sem briga. Ninguém descobriu nada. Foi realmente um consenso de entender que estávamos em momentos diferentes, caminhos diferentes e estou muito bem", disse ao site Gshow.