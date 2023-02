Orixá virou destaque no Carnaval de 2022 e emocionou; relembre quem ganhou

Carnaval de 2022 foi tomado por homenagens ao orixá Exu em diversas escolas de samba

Depois do Brasil enfrentar dois anos de pandemia do COVID-19, o Carnaval de 2022 veio para lavar a alma de muitos brasileiros. No Rio de Janeiro, por exemplo, a festa foi tomada por homenagens ao orixá Exu, tornando a entidade do candomblé o verdadeiro destaque das escolas de samba da folia carioca .

Mas qual escola de samba venceu o Carnaval do Rio em 2022? A grande campeã foi a Acadêmicos do Grande Rio, escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que falou sobre Exu em seu samba enredo. Esse foi o primeiro título da história da agremiação.

Depois de quase 30 anos no Grupo Especial, a Grande Rio abandonou a vaga de vice-campeã, a qual sempre ficava, para se tornar o nome do Carnaval de 2022. Dois anos antes ela havia batido na trave, perdendo o troféu para a Viradouro.

Intitulado como "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu", o enredo da escola de samba levou para avenida um espetáculo que deixou muita gente impactada. A apresentação da comissão de frente, a qual contava com o ator Demerson D'Alvaro caracterizado como Exu, rendeu comentários em todos os cantos do país.

Nas redes sociais, vídeos e fotos da cena emocionaram. Na época, o ator logo mexeu com a curiosidade dos internautas, que ficaram sedentos para conhecer um pouco mais de sua vida e história enquanto profissional.

Uma das imagens mais marcantes do Carnaval 2022: o Exu de Demerson D'alvaro 👏 #DesfileDasCampeãs#CarnavalMultishowpic.twitter.com/T323QVL4fF — Multishow (@multishow) May 1, 2022

Após o desfile ele deu uma entrevista para a TV Globo, a qual falou sobre seu trabalho na composição do personagem: "É um trabalho de ator, sou ator há mais de 10 anos, então, é todo um estudo com a equipe do Hélio, da Beth [Bejani], mas, claro, que a gente não vai vir para a avenida desprotegido".

A escola também contou com a presença da atriz Paolla Oliveira, que saiu como rainha de bateria. Após a confirmação da vitória da Grande Rio, ela usou seu perfil do Instagram para celebrar. "Laroyê, Exu!!!Viva, @granderio. Que felicidade fazer parte desse momento! Campeã do Carnaval 2022", escreveu ela, que saiu vestida de pomba-gira.

Outros famosos que também desfilaram na Grande rio foram Monique Alfradique, Bianca Andrade, Pocah, David Brazil e Gil do Vigor.