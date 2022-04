De Pombagira, Paolla Oliveira celebra desfile da Grande Rio e recebe carinho de Diogo Nogueira

Atriz Paolla Oliveira surgiu deslumbrante representando Pombagira em desfile da Grande Rio sobre Orixá Exu

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 11h25 - Atualizado às 12h24

A atriz Paolla Oliveira (40) brilhou no desfile da Grande Rio no Carnaval 2022!

Rainha de bateria da escola de samba carioca, a famosa surgiu de Pombagira, representação feminina de Exu, na Marquês de Sapucaí, já na madrugada de domingo, 24.

A agremiação homenageou o Orixá Exu com o enredo Fala, Majeté! Sete Chaves de Exú, com a proposta de desmistificar a figura demonizada de Exu.

Em seu feed no Instagram, a artista celebrou o sucesso na avenida compartilhando trechos do desfile e exibindo o look usado na ocasião, deixando em evidência seu corpaço.

"Laroyê, Exu! Parabéns, @granderio, campeã do Estandarte de Ouro do Carnaval 2022. Orgulhosa, feliz e emocionada com esse desfile", escreveu ela em publicação em que aparece mostrando seu samba no pé.

"Boa noite, moça. Boa noite, moço!", disse ainda em outra postagem.

Nos comentários, famosos se derreteram pela rainha. "Meu Deus! Que coisa mais maravilhosa você", disse Ivete Sangalo (49). "DESLUMBRANTE!!!! MARAVILHOSA!!!! Um acontecimento!", babou Mariana Ximenes."Maravilhosa", destacou as atrizes Flávia Alessandra, Bárbara Paz e Monica Iozzi.

Os ex-BBBs Gil do Vigor (31), Bianca Andrade (27) e Camilla de Lucas (27) também arrasaram no desfile da Grande Rio.

Paolla Oliveira troca beijos com Diogo Nogueira

O portelense Diogo Nogueira (40) fez questão de acompanhar a musa Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio. Curtindo pela primeira vez o Carnaval com a amada, ele fez questão de parabenizar a atriz ao postar cliques com ela em sua rede social. Em uma das imagens, ele aparace trocando beijos com a atriz.

"Avenida é assim! Muito amor e arrepio na espinha!", declarou o sambista.

Confira registros de Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio:

