Modelo que exibiu parte íntima na TV durante o Carnaval precisou fazer terapia para superar trauma

Carnaval de 2017 foi traumático para a modelo Ju Isen após ela se descuidar e mostrar parte íntima ao vivo na TV

A cobertura do Carnaval da Rede TV! sempre proporciona momentos de puro entretenimento para os telespectadores da emissora, mas em 2017 a transmissão acabou gerando polêmica. Isso porque uma modelo se descuidou com a fantasia e acabou exibindo sua parte íntima ao vivo. O caso foi tão traumático, que ela precisou fazer terapia para superá-lo.

A protagonista da polêmica foi Ju Isen (38), que logo após desfilar pela escola de samba Nenê da Vila Matilde, foi chamada para uma entrevista no programa Bastidores no Carnaval. Empolgada ao receber a famosa para uma entrevista, Léo Áquilla pediu para a musa falar da experiência carnavalesca.

Na ocasião, Ju usava uma fantasia à base de pintura corporal que simulava a bandeira do Brasil. Ao exibir seu visual deslumbrante, ela deu uma agachadinha de costas para a câmera e, por não usar um tapa-sexo apropriado, acabou mostrando um pouco demais. A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais e nunca mais saiu da memória de algumas pessoas.

"Era um programa ao vivo, sem roteiro, eu estava sendo solícita com a emissora e me pediram para agachar. Eu não queria, deixei bem claro, mas pediram outra vez. De frente, de costas, mais de uma vez, e a câmera ainda veio de baixo para cima... Eu nem percebi que o rapaz que fez minha pintura corporal não tinha colocado o tapa-sexo adequadamente, não me atentei a nada daquilo. Fiquei apavorada depois que vi a repercussão, uma coisa tão agravante", disse ela em entrevista ao Notícias da TV.

A famosa confessou que a repercussão do episódio lhe causou problemas de saúde mental e ela precisou se afastar do Carnaval em 2019. Magoada com a emissora, ela chamou a exposição de "baixaria" e lamentou como tudo foi conduzido .

"Fiquei muito chateada, triste, porque tudo aconteceu de uma forma muito negativa depois daquela baixaria a que a RedeTV! me expôs. Mas confesso que nesses dois anos trancada em casa [por causa da pandemia do Covid-19] me deu saudade da avenida", destacou.

Atualmente Ju Isen lida bem com a situação e até consegue dar risadas ao lado de amigos, mas na época precisou reestruturar sua vida para conseguir lidar com a situação. Ela revelou que o fato de ter virado meme a deixou depressiva.

"Fiquei depressiva, tive que mudar do prédio onde morava para não escutar piadinhas dos vizinhos nos corredores. As pessoas faziam memes na internet, me chamavam de 'c* verde', de 'Hulk', mas esqueciam que tinha uma pessoa de verdade ali por trás", acrescentou.