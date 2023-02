Mileide Mihaile faz lipo para desfilar pela Grande Rio: "Me sinto ótima"

Musa da Grande Rio, Mileide Mihaile falou sobre a preparação para encarar os desfiles e procedimentos estéticos

Mileide Mihaile (33) é um dos grandes nomes do Carnaval, tendo sido um dos principais destaques em São Paulo e Rio de Janeiro.

A influenciadora digital estreou como Rainha de Bateria da Independente Tricolor, a primeira escola de samba a desfilar na primeira noite do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, na sexta-feira, 17.

Para o desfile, Mileide usou uma fantasia que custou por volta de R$150 mil reais, se assemelhava a uma armadura, toda composta nas cores vermelho e dourado, e que contou com cinco mil pedras.

Na madrugada desta segunda-feira, 20, ela também desfilou na Grande Rio durante a primeira noite do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Este ano, a Grande Rio teve como samba-enredo uma homenagem a Zeca Pagodinho (64). Sobre a preparação, comentou que usa o mesmo sapato no ensaio e desfile.

A fantasia da musa, de nome "Perfeita Harmonia", evoca os versos da composição gravada pelo cantor no álbum do ano 2000, “Água da minha sede”.

A letra exalta um cenário interiorano, roceiro, marcado pela alegria e pelo perfume das flores: “À tardinha a brisa no jardim/embalando as flores tão belas/exalando um doce perfume/é a primavera!”.

Entre procedimentos estéticos e fantasias, ela revelou que já perdeu a conta de quanto gastou. Fez uma lipoaspiração a menos de três meses antes dos desfiles, além dos treinos de musculação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Coroada rainha de bateria, Mileide Mihaile revela como concilia trabalhos com maternidade: ''É por ele''

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Mileide Mihaile relembrou como surgiu o convite e como faz para conciliar tantos trabalho diversos com sua vida pessoal, principalmente a maternidade.

"Nunca desfilei no carnaval de São Paulo então não imaginava que chegaria um convite logo como rainha. Fico muito feliz que tenha fechado essa união com a Independente. Eu sei que não seria escolhida para um cargo tão nobre se não tivesse uma força dentro de mim capaz de cumprir com as altas expectativas de todos", declarou.