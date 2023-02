Lore Improta quase mostra demais em fantasia ousada para o carnaval

Lore Improta deixa a virilha à mostra ao apostar em fantasia cavadíssima para o ensaio da escola de samba Unidos do Viradouro

A dançarina Lore Improta (29), que é casada com o cantor Leo Santana (34), quase mostrou demais ao apostar em uma fantasia ousada neste final de semana. A estrela fez parte do ensaio técnico da escola de samba Unidos do Viradouro, no Rio de Janeiro, e apostou em um look cavadíssimo.

A beldade apostou em uma saia com transparência e fenda profunda, que deixou à mostra a virilha da estrela. Além disso, ela completou o visual com um top prateado e adereços com muito brilho.

“Ensaio técnico da minha Unidos do Viradouro. Vamos com tudo minha escola! Mesmo com chuva, estou pronta Sapucaí”, escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

Lore Improta confronta Jojo Todynho após comentário sobre seu marido

Há poucos dias, a cantora Jojo Todynho deu o que falar ao falar sobre a beleza do cantor Leo Santana, que é o marido de Lore Improta. “Pra melhorar nossa paz é Leo Santana o tempo todo. Lore, fica difícil te respeitar, a gente quer respeitar os mandamentos da Bíblia: 'não cobiçará o macho do próximo'... Não dá, esse homem é desproporcional. A gente quer seguir a palavra, quer seguir, mas é só humilhação”, disse ela.

Poucos dias depois, Lore Improta encontro Jojo Todynho em um evento e fez questão de comentar sobre o comentário dela. “Jordana, tá querendo pegar homem dos outros, é?”. Entre risadas, Jojo desmentiu: “Eu não! Estou orando para Deus, pedi perdão todos os dias”. Rindo, Lore respondeu: “Te amo!”.