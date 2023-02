Isabella Santoni faz maratona de Carnaval e celebra folia no Rio e em Salvador: 'Muito democrático'

Atriz emendou viagens no Carnaval para curtir os dias de folia na capital carioca e na Bahia

Em uma verdadeira maratona de Carnaval, a atriz Isabella Santoni (27) quase não teve tempo para descansar entre a folia em Salvador e no Rio de Janeiro. Diretamente da Sapucaí, ela contou suas preferências da festa e deu dicas de como aproveitar os dias ao máximo. "Vim no voo das 6h da manhã, mas deu para descansar um pouquinho."

Para conseguir curtir as festas do Carnaval nos estados diferentes, a artista, que está na segunda temporada de Dom (Amazon Prime Video), diz que o segredo é se manter hidratado e confortável. "É [preciso] beber muita água, estar com uma roupa confortável e tênis", aconselha, em conversa com a CARAS Brasil.

Em Salvador, ela conta ter aproveitado desde o trio elétrico até a rua, ao lado dos foliões. "Fui até o trio da Ivete [Sangalo] ontem e curti a Pipoca da Anitta no meio da galera. Em Salvador, com grana ou sem grana você consegue curtir, é um Carnaval muito democrático", completa ela.

Santoni ainda explica que cada Carnaval traz à tona uma preferência sua, e que, apesar de serem bastante diferentes, ela não deixa de curtir as festas carioca e baiana. "Salvador eu gosto por ser democrático. E no Rio tem um espetáculo à parte, os enredos, as escolas de samba... Essa parte teatral me atrai bastante."

ATRIZ REVELA ESCOLA DO CORAÇÃO E CONTA TORCIDA PARA O CARNAVAL DO RIO

Apesar de não estar desfilando neste ano, Santoni conta ser fã dos desfiles e já declara sua torcida: "Eu sou Beija-Flor, eu nasci em Nilópolis, então tenho uma relação com a escola da minha família". Em 2023, o enredo da agremiação é "Ato Cívico dos Excluídos", celebrando o Bicentenário da Independência da Bahia. O empresário Enzo Celulari é um dos nomes que desfilará pela agremiação.

Santoni diz que já pisou na avenida em outra ocasião no Carnaval, mas que, apesar de estar afastada da passarela do samba, não pretende ficar longe por muito mais tempo. "Já desfilei, agora estou longe da avenida mas logo estou de volta."