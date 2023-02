Gisele Bündchen faz enquete para decidir onde vai passar o Carnaval no Brasil

A top model comemorou a oportunidade de aproveitar o feriado brasileiro e pediu dicas ao seguidores

Gisele Bündchen (42) pegou seus seguidores de surpresa nesta segunda-feira, 13, ao pedir dicas de onde deve ir para aproveitar o carnaval no Brasil. A musa diz estar muito feliz em poder vir para cá na data depois de tanto tempo.

“Eu amo carnaval, faz muitos anos que eu não vou (para o Brasil) e eu tava com saudades. Muito obrigada pelo o convite e agora tenho que decidir pra onde eu vou né?”, começou Gisele.

“Tem tantos lugares, o que vocês acham? Aonde será que eu vou? O que vocês me dizem? Agora tenho que decidir para onde eu vou! Vocês me ajudam? Rio de Janeiro, São Paulo, Horizontina me contem pra onde eu vou?!”

“Conto com vocês para me ajudarem, aonde vocês acham que é o melhor lugar para passar o carnaval no Brasil? Yes, estou empolgada” finalizou a modelo com uma enquete em seus stories.

Gisele que Frequenta os camarotes da Sapucaí desde os anos 2000, a supermodelo sempre que podia, aparecia no Rio de Janeiro para para curtir a maior festa do país. Em 2011, quando tinha 30 anos, estreou na avenida ao lado de duas de suas irmãs, e interpretou a deusa do amor, Vênus, no desfile da Vila Isabel. Desde então, a musa nunca mais aproveitou o carnaval em solo Brasileiro.

Na ocasião, Tom Brady (45) estava presente para prestigiá-la no evento. O casal finalizou o divórcio em outubro de 2022 e fontes afirmam que Gisele está vivendo um affair com o professor de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

"Gisele adora e confia em (Joaquim) e tem passado muito tempo com ele, mas não acho que seja um cenário de namoro tradicional. Eles têm um relacionamento pessoal profundo e ele é um professor para ela e para as crianças. Se isso vai ou não se tornar mais do que isso, está na mesa.", disse o amigo próximo de Gisele.