Amigo próximo de Gisele Bündchen fala sobre proximidade dela com Joaquim Valente

Fontes próximas de Gisele Bündchen fazem comentários sobre a proximidade dela com Joaquim Valente: 'Ela está feliz e indo muito bem'

Ao que tudo indica, a relação entre Gisele Bündchen (43) e Joaquim Valente (34), está cada vez mais próxima. A modelo tem passado muito tempo com seu instrutor de jiu-jitsu e por isso há rumores de que um romance pode estar acontecendo desde que anunciou o divórcio da modelo com o jogador de futebol americano Tom Brady (45), em outubro de 2022, após 13 anos de casamento.

Uma fonte próxima da modelo brasileira garantiu à revista People que os dois possuem uma conexão diferente. Apesar disso, os dois não estariam preocupados em assumir um relacionamento tão cedo, muito menos rotular a relação.

"Gisele adora e confia em (Joaquim) e tem passado muito tempo com ele, mas não acho que seja um cenário de namoro tradicional. Eles têm um relacionamento pessoal profundo e ele é um professor para ela e para as crianças. Se isso vai ou não se tornar mais do que isso, está na mesa." disse o amigo próximo

A fonte disse ainda que Bündchen ama a Costa Rica - o lugar onde ela e Valente passaram férias juntos em algumas ocasiões.

Outra fonte afirmou: “Ela está feliz e indo muito bem. Ela teve um Natal maravilhoso no Brasil. Foi a viagem perfeita. Ela se sente animada e esperançosa com o novo ano. O ano passado foi difícil, mas ela está confiante de que as coisas vão continuar dando certo a partir daqui. Ela não se arrepende. Ela deseja o melhor para Tom, mas está confiante de que o divórcio foi a decisão certa”

A fonte ainda afirmou que Gisele estaria mais focada na sua carreira do que nunca e está pronta para voltar ao trabalho. O informante também compartilhou que Gisele está pensando seriamente em voltar para as passarelas. “Ela está ocupada tomando decisões e se sente feliz e mais resolvida do que há muito tempo” , finalizou.