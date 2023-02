Filha de Arlindo Cruz se revolta com notas e deixa apuração: "Sem palavras"

Filha de Arlindo Cruz se revolta após o Império Serrano ser massacrado pelos jurados

A filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz, se revoltou durante a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 22, após o Império Serrano ser rebaixado e terminar em último lugar entre as doze escolas do Grupo Especial.

"Sem palavras. A gente fica muito triste. O império recebeu um 9,5, nota que não se dá para escola nenhuma", disse ela segundo o jornal 'O Globo'.

O Império Serrano abriu os desfiles no domingo de Carnaval. Após a passagem emocionante pela avenida, Arlindinho se emocionou bastante depois do desfile.

Diretamente do estúdio de transmissão da Rede Globo, se emocionou bastante ao ver o pai passando pela Avenida. “Ver os amigos ali com ele, a minha mãe, toda a luta que ela tem. Hoje eu vi meu pai sorrir mais cedo. Essa coisa de fazer o juramento do sambista, ter essa energia”, relatou o sambista.

“Eu briguei, achei que não tinha que vir, depois achei que tinha. Depois de ver o jeito dele de interagir, ele sempre se colocou muito positivo de estar aqui. Ele se doou muito pelo Império”, completou Arlindinho, revelando que ainda tinha dúvidas sobre a participação do pai.