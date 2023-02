Ex-BBB revela rotina de treino e dieta para ser musa no Carnaval do Rio; saiba mais

Natália Deodato, ex-BBB da 22ª edição do programa, vai desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis

Natália Deodato (23) já mostrou nas redes sociais que está se preparando para curtir o Carnaval. A ex-participante da 22ª edição do Big Brother Brasil mostrou em seu Instagram sua rotina de treinos e dieta para o feriado, e afirmou já ter perdido cinco quilos. "Meu Carnaval vai ser incrível!", afirmou a modelo e empresária.

Pelo segundo ano consecutivo, ela irá desfilar pela escola Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro. Além disso, neste ano ela também será madrinha da Venda Nova, escola de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A musa promete uma dedicação ainda maior do que no ano de 2022, já que agora tem mais investimento de patrocinadores.

"Estou me preparando desde outubro do ano passado, tanto físico, quanto look e tudo mais. Ano passado, perdi 7,5 kg em uma semana para o Carnaval. Este ano, consegui diminuir muito meu percentual de gordura. Estou com a alimentação bem regrada e preparando meu corpo, com a dança e exercícios", explicou ela, em entrevista ao site Quem.

Nas redes sociais, ela compartilhou também momentos de muito samba no pé ao lado da Beija-Flor. Em uma publicação, ela apareceu usando um vestido de tule, que dá a impressão de ser transparente, carregado de pedras douradas e muito brilho, combinando com a sandália estilo gladiadora, também na cor dourada.

"Não poderia deixar de compartilhar com vocês: Tenho a honra de anunciar que serei a musa destaque no carnaval e agradeço muito a Beija-Flor por essa oportunidade. Meu coração fica radiante de desde o início ter sido bem tão recebida e acolhida por essa escola incrível e cheia de energia boa. 2023 está só começando!", escreveu.

NATÁLIA COMEMOROU 23 ANOS EM JANEIRO

A ex-BBB deixou os seguidores impressionados ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece com um look poderoso. Em 12 de janeiro, a modelo completou 23 anos de vida, e para comemorar a data especial, ela apostou em um vestido longo brilhante, com um decote ousado na frente e nas costas, além de uma fenda na perna.

Ao compartilhar as fotos de seu look poderoso, Natália aproveitou para fazer uma reflexão sobre seu aniversário. "Hoje um novo ciclo se inicia, me sinto como o florescer da primavera. Estou tão grata por fechar com maestria um dos ciclos mais desafiadores da minha vida", afirmou a ex-sister na postagem.