Ex-BBB Natália Deodato surge com vestido decotado e com fenda para comemorar aniversário de 23 anos

A ex-BBB Natália Deodato mostrou seu look poderoso e elegante para comemorar seu aniversário de 23 anos

A ex-BBB Natália Deodatodeixou os seguidores impressionados ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece com um look poderoso.

Nesta quinta-feira, 12, a modelo completou 23 anos de vida, e para comemorar a data especial, ela apostou em um vestido longo brilhante, com um decote ousado na frente e nas costas, além de uma fenda na perna.

Ao compartilhar as fotos de seu look poderoso, Natália aproveitou para fazer uma reflexão sobre seu aniversário. "Hoje um novo ciclo se inicia, me sinto como o florescer da primavera. Estou tão grata por fechar com maestria um dos ciclos mais desafiadores da minha vida", afirmou a ex-sister no começo da postagem.

"Quantas vezes achei que não iria aguentar o rojão e Deus com sua infinita graça sempre surpreendendo meu coração. Eu só tenho gratidão a Deus e a pessoas anjos que ele colocou em minha vida, não preciso citar nomes pois os de verdade a gente sabe bem quem são, a todos que passarão pela minha vida sou imensamente grata pois me ensinaram algo, aos que se afastaram ou saíram da minha vida só peço para que não voltem hahaha", acrescentou.

Em seguida, a influencer afirmou que todos os momentos difíceis que enfrentou a transformou em uma mulher forte. "E hoje com mais sabedoria eu entendo porque muitas vezes ia dormir chorando e questionando a Deus o porquê de muitas coisas ruins e dolorosas que vivia na minha infância e adolescência, era tudo uma preparação para o meu hoje. Se estou pronta? Nunca estarei pronta, a vida é uma constante evolução, e sigo sempre aberta para evoluir. Só sinto gratidão pela mulher que venho me tornando, sendo sempre a protagonista da minha história."

"Que esse novo ciclo seja recheado de amor, saúde, prosperidade, vitórias e repleto do agir do Espírito Santo, que Deus venha ir a minha frente me livrando e guardando de todo mal, acampando seus anjos ao meu redor e ao redor dos que me amam, que toda promessa e tudo que é meu por direito divino venha ao meu encontro e se concretize, estou de braços abertos para viver simplesmente todas as coisas boas que nasci para viver! Quem me guia e me protege não dorme e nem falha. Feliz 23 aninhos para mim", finalizou.

Confira as fotos de Natália Deodato produzida em sue aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)

