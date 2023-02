Em estreia no Carnaval, Gisele Bündchen brilhou na Sapucaí como deusa do amor; relembre

Gisele Bündchen desfilou no Carnaval pela primeira vez há 12 anos, assistida de perto por Tom Brady

Há 12 anos, Gisele Bündchen (42) desfilava pela primeira vez na maior passarela do mundo: o Carnaval. Na Sapucaí, ela fez sua estreia ao lado de duas de suas irmãs, e interpretou a deusa do amor, Vênus. Assistida de perto pelo então maridoTom Brady (45), que estava no Camarote CARAS, a loira brilhou na apresentação da Vila Isabel.

Mesmo acostumada a arrasar em grandes eventos, a modelo, que na época tinha apenas 30 anos , confirmou o nervosismo momentos antes de desfilar. Enquanto terminava de colocar seu figurino coberto de cristais e ouro no Camarim Pantene, dentro do Camarote CARAS, ela contou sobre a primeira vez na Sapucaí. "Fiquei muito nervosa. Foi diferente de tudo, uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Entrei na maior passarela do mundo", afirmou.

A apresentação da Vila Isabel, cujo tema foi mitos e histórias entralaçados pelos fios de cabelo, levou para a avenida a história do cabelo ao longo dos séculos. A modelo, que adorou a temática, comentou: "As mulheres adoram cabelo e o cabelo ajuda a dar personalidade às pessoas. Acho que este tema é super bacana".

Convidada especial do Camarote CARAS na Sapucaí para assistir aos outros desfiles da noite, ela estava rodeada pela família horas antes de estrear na passarela do samba. O jogador de futebol americano Tom Brady, que não tirou os olhos da amada na avenida, veio pela primeira vez ao Rio de Janeiro acompanhar a modelo e conheceu a maior festa popular do país. "Ele está muito impressionado. Digo que isso é um Cirque Du Soleil ao vivo e em cores", brincou a loira.

Aclamado nos Estados Unidos como ídolo do futebol americano, o ex-marido de Gisele Bündchen ganhou as manchetes dos sites internacionais na época. Sua dancinha no carnaval, um prelúdio aos Tik Toks da atualidade, repercutiu na internet, e foi parar no Youtube e na TV norte-americana.