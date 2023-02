Em estreia na Sapucaí, ex de Alexandre Frota sambou 'escoltada' pelo ator

Andréa de Oliveira, ex de Alexandre Frota estreou no Carnaval do Rio de Janeiro com o então marido

Andréa de Oliveira estreou na passarela da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, escoltada pelo então marido Alexandre Frota. Com apenas 20 anos, ela foi destaque na Beija-Flor de Nilópolis e apoio na Salgueiro, ela chamou atenção durante o período do desfile.

A jovem se tornou notabilizada após namorar Romário, na época, craque do futebol aos 29 anos. Porém, no desfile de 1994, ela não teve espaço para evoluir, já que estava sob o olhar vigilante de seu então marido, que tinha 30 anos.

Apesar do artista não deixar que ela colocasse o pé fora do samba, ela contou, em entrevista à revista CARAS, ter vivido um grande sonho. "Desde pequena, sempre tive vontade de ser modelo e me apresentar em público", começou.

"Tive pouca chance na profissão, mas na minha passagem pelo sambódromo me senti como se já fosse uma veterana nas passarelas". Na época, Alexandre Frota havia custado a aceitar a ideia de aparecer publicamente no Carnaval.

O artista era considerado bastante ciumento, e estava tentando se manter longe dos holofotes e lugares muito movimentados para evitar maiores comentários sobre seu casamento com Andréa de Oliveira, que era 10 anos mais nova.

Para a modelo, o encontro com o ex-namorado Romário não aconteceu. O jogador compareceu ao sambódromo para visitar a escola Estácio de Sá, que estava homenageando o Flamengo, time em que jogava na época e afirmou que não desfilaria por questões de segurança.

Além disso, a estrela do futebol deixou o sambódromo cedo, antes de sua mulher Mônica Santoro, na época com 24 anos, desfilar. Os dois estavam enfrentando um processo de separação. "Eu até gostaria de ver a Mônica na avenida, mas tenho um compromisso daqui a pouco em Cabo Frio", contou.

"Quero cuidar da minha pessoal tão bem quanto a minha vida profissional. Talvez até retomar meu casamento", acrescentou o atleta. Quanto à separação, Mônica afirmou que havia 90% de chance de não seguirem juntos. "Só estou preocupada com o resguardo da minha família, com o bem-estar de todos". Os pais da jovem, Adilson e Lola, estavam presentes no desfile.