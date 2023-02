Em dia de TBT, Thais Fersoza encanta ao recordar o primeiro Carnaval dos filhos

A atriz e apresentadora Thais Fersoza relembrou fotos dos filhos fantasiados para curtir o Carnaval

Thais Fersoza (38) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao recordar algumas imagens dos filhos curtindo o Carnaval.

A atriz e apresentadora aproveitou o dia de TBT para fazer uma retrospectiva, compartilhou uma sequência de imagens de Melinda (6) e Teodoro (5), fruto de seu relacionamento com o cantor Michel Teló (41), fantasiados.

Na publicação, Fersoza contou que os herdeiros curtiram pela primeira a folia em 2020. Nos outros anos, devido à pandemia da covid-19, todos precisaram ficar isolados, mas agora eles puderam curtir a festa na companhia dos amiguinhos da escola.

"E vamos de #tbt de carnaval! Esse ano uma retrospectiva de 2020 pra cá! 2020 foi a primeira vez das crianças em um bloquinho!!!! E foi bem assim, fomos no bloquinho e sei lá… uma semana, 10 dias depois já não podíamos mais nem sair de casa… começou a pandemia...", lembrou a famosa.

E completou: "Aí veio 2021 e estávamos isolados na casa da praia (moramos lá por 4 meses! De jan a maio de 21) e aí 2022!!! Já na escola, curtindo com os amigos... tivemos Anna e Batman na folia! Que venha o carnaval 2023 com muita saúde, alegria e proteção!!!", finalizou.

Confira o vídeo dos filhos de Thais Fersoza curtindo o Carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Viagem com amiga de infância

Recentemente, Thais Fersoza curtiu uma viagem na companhia do marido, Michel Teló, dos filhos, e de uma amiga de longa data e sua família! Em sua conta oficial no Instagram, a artista compartilhou com seus seguidores um registro encantador ao lado de seus familiares e da família de Fefe Loureiro.

Ao legendar a postagem, a atriz e apresentadora falou sobre a amizade das duas, desde os 12 anos de idade."Duas adolescentes cheias de sonhos, com muitas histórias juntas, amiga da vida toda... irmãs de alma! Uma parceria/respeito que nasceram naturalmente. Sem forçar, apenas aconteceu. Aquelas conexões que só Deus explica. Desde os 12 anos pra vida toda! Éramos 2, viramos 9! E assim como foi com a gente, há 27 anos, foi com nossos maridos e nossos filhos! Amo muito vocês! Colecionando memórias…", disse ela.

