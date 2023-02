Daniela Mercury explica como foi a criação da fantasia para o segundo dia do carnaval em Salvador

Daniela Mercury revela detalhes de como sua fantasia foi criada: 'Costurada com a ajuda de pessoas trans e vítimas de tráfico humano'

A cantora Daniela Mercury já está prontíssima para agitar uma multidão pelas ruas de Salvador, na Bahia, em seu segundo dia de trio elétrico no carnaval de 2023. Nesta sexta-feira, 17, ela revelou detalhes de como foi a criação de sua fantasia para a noite de folia.

A estrela mostrou uma foto do seu look colorido e encantador nas redes sociais e contou como foi feita a confecção do modelito.

"Já pronta para meu segundo dia de Pipoca da Rainha no carnaval de Salvador. Estou vestida por @silvestregustavo num look escandaloso feito em collab com o francês @kevingermanier, um sensação mundial da moda. A roupa vestida por Daniela faz parte do projeto Faces e Sustentabilidade da @oit_brasil em parceria com o @mptrabalho e foi costurada com a ajuda de pessoas trans e vítimas de tráfico humano", disse ela.

E completou: "Uma das pessoas que costurou meu vestido, Lorraine, veio pessoalmente ao trio me ver vestida. Foi uma emoção danada. Você vai ver esse encontro num documentário que será lançado depois do carnaval. Hoje é dia de celebrar a vida, a alegria e a diversidade. Venha comigo".