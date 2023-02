Confira os looks dos famosos no Baile do Copa

O Baile do Copa aconteceu na madrugada deste domingo, 19, e contou com a presença de diversos famosos com looks incríveis

O Baile do Copa aconteceu nesta madrugada de domingo, 19, no Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento tradicional ficou dois anos sem acontecer devido à pandemia da Covid-19. Dessa vez, a festa teve como tema "Túnel do Tempo", e teve uma decoração chamativa, relembrando a trajetória da fundação do local até os dias de hoje.

A celebração veio com uma edição especial em comemoração aos 100 anos do hotel, que contou com a presença de alguns famosos. A festa de luxo reuniu outras figuras da elite brasileira. Os visuais escolhidos pelas celebridades eram todos muito chiques e trabalhados, com penas, paetês, brilhos e véus.

O evento contou com um verdadeiro time de celebridades. Nesta edição, Izabel Goulart foi coroada Rainha do baile, e recebeu a coroa da Rainha da última edição, Sabrina Sato. A supermodel ficou seis horas em pé se arrumando antes da festa para ser coroada, e fez um discurso agradecendo a oportunidade:

"Me sinto muito lisonjeada porque o Baile do Copa é muito marcante. Essa é uma noite icônica pra mim. Quero agradecer a Sabrina Sato, é um privilégio dividir esse momento com uma amiga tão especial", disse Izabel.

Confira os looks dos convidados especiais do Baile do Copa!

Luiza Brunet

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Amilcare Dallevo Jr e Daniela Albuquerque

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Jade Picon

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Izabeli Fontana

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Sthefane Matos

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Sabrina Sato

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Izabel Goulart

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Quitéria Chagas

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Pedro Novaes e Eduarda Vilar

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Natália Deodato

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Daniel Rocha e Hugo Bonemer

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Gabriel Flop

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Fernando Torquatto

Fotos - Webert Belicio - Agnews

Bil Araújo