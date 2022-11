Com look brilhante de franjas, Gabi Martins arrasa em ensaio para Carnaval 2023

Ex-BBB e cantora Gabi Martins mostra samba no pé na quadra da escola Unidos de Vila Isabel em ensaio para o Carnaval 2023

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 12h45

A cantora mineira Gabi Martins (25) já está nos preparativos para o Carnaval 2023 e, após críticas, mostrou muito samba no pé durante ensaio para a folia do ano que vem!

Na noite de quarta-feira, 16, a ex-sister, que participou do Big Brother Brasil 20, marcou presença na quadra da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A loira é musa da escola de samba pelo segundo ano consecutivo no Carnaval carioca.

Em seu feed no Instagram, a famosa publicou um vídeo exibindo a produção para a noitada de muito samba no pé. Para a ocasião, ela escolheu um look poderoso com pedras brilhantes nas cores da agremiação, branco e azul.

Com os cabelos presos em rabo de cavalo com aplique, a gata elegeu um body cavado com franjas, deixando em evidência suas pernas saradas. "Pronta pra minha VILA!", escreveu Gabi Martins ao legendar o registro.

Nos Stories, Gabi ainda mostrou que foi buscar o desenho da sua fantasia, entregue pelo carnavalesco Paulo Barros.

Confira as fotos de Gabi Martins em ensaio para Carnaval 2023:

Fotos: Webert Belicio/Ag News

Gabi Martins ganha declaração de gamer e levanta suspeitas de romance

Será que a cantora Gabi Martins estaria vivendo um novo romance? Após uma recente troca de elogios com o gamer profissional Lincoln ‘fnx’ Lau (32), as suspeitas apenas crescem e os internautas estão atentos.

Tudo começou quando o influenciador postou uma foto com uma legenda muito sugestiva. “Para viver uma vida nova, é preciso recomeçar. Estou com medo, mas a coragem não permite que esse sentimento me domine. Estou pronto para o que der e vier!”, escreveu ele na publicação. Nos comentários, a loira não perdeu tempo e rapidamente já mandou um “Eita”, junto de um emoji de fogo para completar o elogio. E logo, foi respondida. “Seu”, mandou o game, seguido de um emoji de coração.

