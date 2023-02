Com barriga de fora, Gal Costa chocou com visual poderoso no Carnaval

A cantora Gal Costa colocou a barriga de fora e foi uma das estrelas do Carnaval da Mangueira em 1994

A moeda do Brasil ainda era o cruzeiro quando a eterna Gal Costa (1945 - 2022) foi um dos destaques da capa especial de Carnavalda Revista CARAS, em 1994. A artista brilhou durante o desfile para a Estação Primeira de Mangueira e chamou atenção por seu visual com a barriga de fora .

Na ocasião, a artista baiana foi uma das estrelas da agremiação carioca, que naquele ano escolheu homenagear o icônico grupo Doce Bárbaros, que era integrado também por Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Usando um top e saia longa estampada, Gal mostrou um visual sequinho e surpreendeu a todos por sua boa forma. Com os cabelos soltos e flores no cabelo, ela complementou o figurino que tinha cara do verão .

Enquanto desfilava, Gal foi vista falando com todos que estavam nas arquibancadas e nos camarotes, onde se encontrava o então presidente Itamar Franco (1930 - 2011), que não resistiu à sua beleza. De olhos vidrados, ele acenou várias vezes para a artista.

Gal apareceu no desfile no topo do carro alegórico confeccionado para ela mesma. Chamado de Doce Gal, o veículo trazia elementos que celebravam sua trajetória, assim como outros que homenageavam seus amigos. Ao final, a artista foi vista em êxtase e só conseguia repetir: "Foi o máximo".

Vale destacar que, apesar de não ter vencido o Carnaval de 1994, o samba enredo da Mangueira foi um dos mais elogiados. A música, intitulada Atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu, virou a febre da época e acabou se tornando um dos hits mais lembrados do Carnaval do Rio de Janeiro .