Carnaval: Walt Disney já sambou no Rio de Janeiro e se inspirou na visita para criar personagem

Há mais de 80 anos, Walt Disney curtiu samba e folia do Carnaval carioca em pleno agosto

Walt Disney, o icônico criador de desenhos animados, já teve um gostinho do Carnaval no Rio de Janeiro. Há mais de 80 anos, ele sambou com a escola Portela e garantiu muita folia em pleno mês de agosto. O pai de figuras como Mickey e Cinderela gostou tanto da visita que até criou um personagem inspirado no povo brasileiro: o Zé Carioca.

No dia 24 de agosto de 1941, Walt Disney veio ao Rio de Janeiro com sua equipe para participar do lançamento do filme Fantasia. Há mais de 80 anos, ele sambou em Madureira, com a escola Portela. Ao lado de Cartola, cantor e nome de peso do Carnaval , o ilustrador norte-americano se divertiu com as batucadas brasileiras.

"Eu acho que as pessoas não tinham nem a dimensão naquele momento de quem era o Walt Disney. Era mais um convidado que, como qualquer um, ia ser bem tratado", contou Wilson Brito, operador de rádio e membro da Portela no Carnaval, em entrevista para a Globo.

A escola Portela completou 99 anos de existência em 2023, com muita história de Carnaval e samba enredo para cantar. Paulo Portela, sambista icônico da agremiação, estava junto de Walt Disney na noite da visita. O brasileiro estava afastado de sua escola de samba por um desentendimento, e marcou a última presença na Portela junto ao ilustrador.

VISITA INSPIROU WALT DISNEY