Carnaval: Jair Rodrigues vira enredo de Escola de Samba e Luciana Mello celebra homenagem em São Paulo

Luciana Mello celebrou homenagem de escola de samba para seu pai, o eterno Jair Rodrigues, no Carnaval de São Paulo

A cantora Luciana Mello (44) não nega o quanto adora curtir Carnaval e neste ano ela tem motivos em sobra para se divertir com o evento. Isso porque seu pai, o eterno Jair Rodrigues (1939-2014), será homenageado pela escola de samba Pérola Negra, em São Paulo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista contou um pouco da sua programação de Carnaval e revelou que estava animada para ver o resultado final do desfile, que também contará com a presença de outros amigos e familiares.

"Estou saindo na Rosas de Ouro sexta-feira agora com enredo quindala e no domingo tem uma grande homenagem da escola Pérola Negra ao meu pai, Jair Rodrigues. Eu vou estar lá com o maior prazer. A escola tá linda, um enredo incrível, 'Festa para um rei negro', um carinho grande. Eu fiquei muito encantada e muito feliz com esses dois convites", disse Luciana.

A artista ainda parou um pouquinho para falar sobre sua história com a folia. Mesmo com toda a correria deste ano, ela garantiu que vai se divertir muito. "Eu gosto de ir para Folia, mas eu gosto de ficar em casa também. Esse carnaval especialmente está bem corrido e eu estou no meio da folia", disse.

Ela contou que apesar de estar passando o Carnaval em São Paulo, sua principal memória da festa é em Salvador. "Durante muitos anos eu passei indo ao Carnaval de Salvador. Fiquei uns 10 anos indo no Carnaval, depois mais uns quatro ou cinco trabalhando e fazendo o carnaval por lá também. Eu acho bacana, momento de muita alegria", revelou.

A celebração da carreira do cantor Jair Rodrigues faz parte de uma série de homenagens que irão acontecer no Carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo nos próximos dias. Além dele, nomes como Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Bezerra da Silva também terão histórias contadas por escolas de samba.