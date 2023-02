Carnaval: De Kim Kardashian a Will Smith, veja famosos gringos que curtiram festa no Brasil

Um dos maiores do mundo, Carnaval brasileiro já atraiu as mais diversas celebridades; confira lista

Dono do maior e mais conhecido Carnaval, o Brasil se torna um grande destino para celebridades do mundo inteiro que querem curtir os dias de folia. Estrelas internacionais como Kim Kardashian, Will Smith e até mesmo Diplo já desembarcaram no território brasileiro para aproveitar os drinks, camarotes e samba. Veja a seguir artistas mais gringos que já se renderam à paixão nacional.

Diplo pisou em solo brasileiro há cerca de dois anos. No ano de 2020, pouco tempo antes da pandemia de Covid-19, o produtor musical veio curtir o Carnaval após receber um convite de sua parceria Anitta. Ele participou da festa no trio elétrico da cantora, em Salvador.

Quatro anos antes, em 2016, o diretor da série Wandinha, sucesso recente da Netflix, esteve no Brasil para aproveitar o Carnaval em um camarote. Tim Burton também já havia aproveitado a festa no Rio de Janeiro em outros anos.

Em 2015, o astro da série Gossip Girl, Chace Crawford, não apenas curtiu a festa no Brasil, como também protagonizou um beijo com a cantora Manu Gavassi. A também atriz confirmou o beijo durante sua participação na 20ª edição do Big Brother Brasil. No mesmo ano, o tenista espanhol Rafael Nadal também curtiu a festa, vendo o desfile da Viradouro na Sapucaí.

Já em 2013, o ator renomado Will Smith acompanhou o desfile da escola de samba carioca Salgueiro. Ele observou tudo na primeira fila da Sapucaí. "O Carnaval do Rio é maravilhoso", disse ele na época, ainda arriscando o samba no pé. Além dele, a atriz Megan Fox também curtiu a festa, assistindo aos desfiles das escolas de samba.

No mesmo ano, o cantor coreano Psy também marcou presença na festa brasileira. O dono do hit Gangnam Style se apresentou no trio elétrico de Claudia Leitte e foi recebido por Gilberto Gil e Flora no camarote da Bahia. Ainda em 2013, o então casal Kim Kardashian e Kanye West também vieram ao Brasil e marcaram presença no Carnaval. Os dois conheceram a escola Mangueira.

Jennifer Lopez foi outra celebridade que também não ficou de fora da folia brasileira. A cantora curtiu o Carnaval no ano de 2012, esbanjando alegria e simpatia para os fãs e participantes do camarote. "Rio foi incrível, obrigado! Eu sempre vou me lembrar do Carnaval de 2012", agradeceu em seu perfil do Twitter.

Anos antes, em 2009, o ator Matthew McConaughey curtiu os desfiles das escolas de samba no camarote, ao lado da então namorada, a modelo brasileira Camila Alves. Os dois são casados até hoje, tendo oficializado a união no ano de 2012.

Além de artistas, estrelas do esporte pisaram em solo brasileiro. No ano de 2006, Diego Maradona, lendário ídolo do futebol argentino, foi fotografado curtindo o Carnaval carioca. O ex-atleta, que morreu em 2021, também curtiu a folia em outros anos, tendo registros até o ano de 1998.

Já em 2005, a modelo britânica Naomi Campbell chamou atenção ao desfilar pela Portela. Em 1981 um encontro levou os fãs à loucura. A cantora Fafá de Belém foi fotografada com Robert De Niro e Harvey Keitel, dois grandes nomes de Hollywood. De Niro voltou ao Brasil alguns anos depois, acompanhnado do cineasta Francis Ford Coppola, diretor da franquia O Poderoso Chefão, para curtir o Carnaval em 1993.

CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO EM 2010 CONTOU COM DIVERSAS CELEBRIDADES

Em 2010, a festa contou com a presença de diversos famosos e virou pauta em publicações internacionais. Na época, nomes como Madonna e Paris Hilton causaram a maior comoção ao curtir um dia do evento na Marquês de Sapucaí.

Em meio ao desfile do grupo especial, atores, cantores e modelos foram vistos curtindo os luxos dos camarotes presentes na avenida. Usando adereços carnavalescos e com muita animação, eles caíram na folia e experimentaram o que tem de melhor no evento.

Apaixonada pelo Brasil, Paris já esteve em nossas terras algumas vezes, no entanto, desta vez foi especial. A socialite americana foi contratada para fazer presença VIP no camarote de uma cervejaria muito popular naquele ano.

Ostentando um belo sorrisão no rosto, Paris estava acompanhada de seu namorado, Doug Reinhardt . Com um abadá customizado, ela posou para fotos e também fez registros especiais na câmera de seu celular.

Além disso, também estesteve no mesmo camarote a cantora Nicole Scherzinger, líder do grupo feminino Pussycat Dolls. "Quando recebi o convite, não pensei duas vezes. Era uma chance única. Estou extasiada, é tudo lindo. Desde que cheguei, só se superam ainda mais as minhas expectativas. Sei que exige tempo e preparo, mas seria maravilhoso desfilar. Me aguardem: daqui em diante quero estar aqui todo o Carnaval", disse ela à CARAS.