Carnaval: Comediante Sobrevivente será destaque de escola de samba em São Paulo: "Aproveitar as oportunidades"

Comediante Sobrevivente estará no desfile de Carnaval da Estrela do Terceiro Milênio, em São Paulo

O comediante Edelson Ribeiro (34), conhecido popularmente como Sobrevivente, será um dos destaques do desfile de Carnaval da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, em São Paulo. A agremiação irá homenagear o universo da comédia e arte de fazer rir.

Em entrevista à CARAS Brasil, Sobrevivente falou sobre sua experiência com o Carnaval e a novidade de curtir pela primeira vez a festa de São Paulo. Animado, ele afirmou que jamais iria recusar a oportunidade de conhecer o evento paulistano.

"Meus planos para o feriado é aproveitar o máximo que eu puder dessa oportunidade, porque eu não sei quando é que vai ter outra dessa. Curtir, porque a vida é assim, tem que aproveitar cada momento e cada oportunidade que a vida dá para a gente ", disse ele, será destaque de um dos carros alegóricos da escola.

Natural do interior do Maranhão, ele afirmou que o Carnaval deste ano será uma total novidade em sua vida, já que não costuma vivenciar eventos grandes nesta época. Ele aproveitou para contar como funciona a festa em sua cidade.

"Toda vida eu fui mais quietinho com esse negócio de muita Folia, sabe? Nunca mexeu muito comigo. Fui criado em uma cidadezinha pequena e no Carnaval a prefeitura paga um trio para fazer barulho, e cada um pega um pacote de trigo e sai todo mundo largando trigo na cara dos outros", revelou o comediante.

Em outro momento, Sobrevivente relembrou uma situação complicada que acabou enfrentando na primeira vez que curtiu o Carnaval fora de sua cidade. Segundo o influenciador, que conta com mais de três milhões de seguidores no Instagram, ele chegou a parar na delegacia.

"Fui para o Carnaval, peguei meu pacotinho de trigo e fui... quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi, joguei trigo na cara. Menino, esse cabra ficou valente, veio para cima de mim com mais de mil e eu: 'não é assim que vocês brincam aqui? '", contou ele, que no fim acabou resolvendo tudo com a polícia.