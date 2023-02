Carnaval 2023: Veja os famosos que marcaram presença nos bloquinhos

Rafa Brites, Leo Picon e Alessandra Negrini foram alguns dos famosos que desfilaram em São Paulo

Com a chegada do Carnaval, neste ano de 2023, diversos famosos marcaram sua presença nos famosos bloquinhos de rua em São Paulo. Apesar da chuva, as celebridades se prepararam e chamaram atenção com os looks inusitados e criativos, para curtir o início dos dias de folia.

No desfile do Bloco da Favorita, que percorre a região de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, estavam presentes duas celebridades. A modelo Gianne Albertoni escolheu uma peruca rosa e um vestido soltinho para curtir a festa. Além dela, Leo Picon, influenciador e irmão mais velho de Jade Picon, soltou a voz e cantou durante o bloquinho.

Um dos blocos de maior sucesso da cidade de São Paulo aconteceu na tarde deste sábado, 11, na região de Pinheiros, na zona oeste da capital. O Casa Comigo, conhecido por muitos jovens da região, recebeu diversas celebridades, dentre elas, a jornalista Rafa Brites, que escolheu uma tiara com flores e um look todo branco para aproveitar o desfile.

A atriz Alessandra Negrini também marcou presença na cidade. Ela, que já desfilou em outros anos pelo bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, voltou para o bloquinho e esbanjou alegria na festa. A estrela vestiu um macacão vermelho com detalhes em prata, bastante colado ao corpo e com um grande decote. Ela combinou o look com uma bota vermelha de salto alto.

Já a cantora Luísa Sonza comandou seu próprio bloquinho. Ela escolheu se fantasiar do personagem Ele, vilão do desenho Meninas Super Poderosas. Com roupas nas cores vermelho e rosa, ela abusou das plumas e colocou até luvas nas mãos, para imitar as garras do personagem maquiavélico do desenho animado.

Além dela, Sabrina Sato, que se tornou assunto ao desfilar sem calcinha durante um ensaio na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, também marcou presença na folia paulistana e usou um look colorido, com direito a peruca e óculos. Ela posou ao lado de Luigi Baricelli, que optou por uma roupa mais tradicional, com um abadá e bermuda.

CONFIRA FOTOS DE FAMOSOS CURTINDO O CARNAVAL NOS BLOCOS DE SÃO PAULO:

Ellen Roche em bloquinho de rua em São Paulo - AgNews

Alessandra Negrini em bloquinho de rua em São Paulo - AgNews

Juliette Freire

Leo Picon em bloquinho de rua em São Paulo - AgNews

Gianne Albertoni em bloquinho de rua em São Paulo - AgNews

Luciana Gimenez em bloquinho de rua em São Paulo - AgNews

Rafa Brites em bloquinho de rua em São Paulo - AgNews

Carla Diaz em bloquinho de rua em São Paulo - AgNews

Sabrina Sato e Luigi Baricelli curtindo a folia