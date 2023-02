Sem calcinha, Sabrina Sato empina o bubum em ensaio de Carnaval na Sapucaí

Fantasiada de noiva, Sabrina Sato cobre apenas o mínimo e deixa o bumbum totalmente exposto; veja

Ousada! Na madrugada deste domingo, 11, Sabrina Sato (42) fez questão de brilhar mais uma vez na Sapucaí ao surgir com um look sensual para desfilar durante o ensaio técnico da Vila Isabel.

Nem mesmo a chuva forte do Rio de Janeiro atrapalhou o gingado da morena, a artista mostrou todo samba no pé ao aparecer na Sapucaí vestida de noiva.

Sabrina Sato surpreendeu os admiradores ao surgir na avenida com uma fantasia de noiva trabalhada em pérolas. Sem nada por baixo, a japa deixou toda sua intimidade à mostra ao empinar o bumbum durante a coreografia.

VEJA OS REGISTROS DE SABRINA SATO NA AVENIDA:

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

DESABAFO

O ator Duda Nagle abriu o jogo sobre as crises que tem vivido em seu casamento com Sabrina Sato. O casal, que já enfrentou problemas no passado, deu uma nova vida ao relacionamento após um longo processo de autoconhecimento.

Durante o Manhã do Ronnie, na RedeTV!, ele contou que os problemas seguem. Agora, o casal está com uma rotina de compromissos intensa.

"As coisas são muito misturadas. Essa coisa do fenômeno e da pessoa. O nosso grande problema é a escassez de tempo, temos que contornar isso", afirmou ele que contou que é difícil ter energia para a vida de casal.

"A gente não sabe o que é dia útil, artista não tem essa. Ainda mais agora que está chegando o Carnaval e a rotina dela está mais intensa", afirmou.