Carla Prata exibe corpão em fantasia luxuosa banhada a ouro no Carnaval de SP

Rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, Carla Prata cobre o mínimo ao apostar em fantasia mínima inspirada em malandra

A ex-bailarina do Faustão, Carla Prata (41) foi destaque pela Acadêmicos do Tucuruvi na madrugada deste domingo, 19, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo!

Com fantasia intitulada "Malandra" em tons de azul, dourado e branco, a rainha de bateria da escola de samba paulistana mostrou muito samba no pé na avenida, mesmo embaixo de chuva.

Estreante na agremiação, ela chamou atenção e ostentou seu corpão em uma fantasia mínima com detalhes em ouro. O modelito era cheio de pedras cravejadas e muitas penas.

A escola de samba, que foi a segunda a entrar no Anhembi, exaltou Bezerra da Silva na avenida com o samba enredo "Da Silva, Bezerra. A Voz do Povo!"

Confira Carla Prata como rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi:

Fotos: Leo Franco/AgNews

Carla Diaz arrasa com macacão brilhante em sua estreia no Carnaval de SP

A atriz CarlaDiaz mostrou o seu samba no pé em sua estreia como madrinha de bateria da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Na noite deste sábado, 18, a estrela chegou radiante ao local e contou com o carinho do noivo, Felipe Becari.

Entre beijos e carinhos com o amado, ela mostrou a sua fantasia deslumbrante para o desfile. A artista usou um macacão com transparência e repleto de cristais bordados a mão. O look destacou a beleza da loira, que ainda contou com um grande adereço na cabeça e botas de salto alto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!