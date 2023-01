Carla Diaz estreia no Carnaval de São Paulo: ''Realização de um sonho''

Atriz Carla Diaz faz sua estreia no Carnaval de SP em 2023 como madrinha de bateria da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio

A atriz Carla Diaz (32) vai fazer sua estreia no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo em 2023! Nas redes sociais, no domingo, 22, a artista revelou a novidade para os fãs!

Pela primeira vez no Carnaval paulista, a famosa anunciou que desfilará como madrinha de bateria da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio.

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou um vídeo em que aparece mostrando o samba no pé e celebrou o convite. "MADRINHA DE BATERIA!!! Sim, é isso mesmo! Que honra! Não existe outra palavra para definir. Que privilégio receber esse convite. Em êxtase desde o primeiro contato. Está é a realização de um sonho!!! É com muita alegria que vou estrear no #CarnavalSP, minha cidade natal. Finalmente vou conhecer o carnaval de São Paulo", iniciou ela.

"Madrinha de Bateria da @terceiro_milenio. Vamos juntos! Deixa a tristeza pra lá, sou alegria. Minha coruja a voar ao infinito. A estrela que brilha mais forte no céu. É o Grajaú pra conquistar o seu sorriso", escreveu Carla Diaz na legenda do post.

Vale destacar que Carla desfila há 20 anos no Carnaval do Rio de Janeiro, na Acadêmicos do Grande Rio, atual campeã do Grupo Especial.

Confira o post de Carla Diaz sobre estreia no Carnaval:

Equipe de Carla Diaz se pronuncia após boatos de término com Felipe Becari

Carla Diaz e Felipe Becari (35) movimentaram as redes sociais recentemente. É que os fãs notaram que a musa deu "unfollow", no amado, em seu perfil no Instagram. Assim que os admiradores dos pombinhos notaram a atitude da atriz, começaram a surgir boatos sobre o suposto término de noivado do casal. Mas tudo não passou de um grande mal entendido.

Segundo a equipe de Carla Diaz, teria ocorrido um problema técnico nas redes, já que nos últimos dias a conta do Instagram do deputado foi desativada e por esse motivo o seu nome não estaria aparecendo entre os seguidores da atriz.

Em um vídeo postado recentemente em seu Instagram, Becari comentou sobre os boatos do suposto término de seu relacionamento que estão saindo na web. "Um dos absurdos: que eu me separei, que eu briguei com a Carla e que eu briguei com a minha mulher. Da onde vocês tiraram isso? Por que a gente não postou?", afirmou ele.

