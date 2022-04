Carnaval / Camarote CARAS 2022

Camarote CARAS é nota 10 no carnaval

Com presença confirmada em todos os dias de desfile, contamos com várias atrações para a volta da maior festa do mundo

Redação Publicado em 04/04/2022, às 09h00

Carnaval CARAS 2022 - Divulgação