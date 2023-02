Ator de 'Mar do Sertão', Bruno Dubeux desfila pela Mocidade Independente de Padre Miguel

Bruno Dubeux celebra a oportunidade de participar de um desfile de escola de samba na Sapucaí: 'Uma grande emoção'

O ator Bruno Dubeux, que interpreta o personagem Savinho na novela Mar do Sertão, da Globo, viveu uma experiência inesquecível na noite do último domingo, 19, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ele foi um dos destaques do terceiro carro alegórico da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel e adorou a folia.

A agremiação homenageou o legado dos artistas do Alto do Moura, de Caruaru, Pernambuco, e a arte de Mestre Vitalino.

"Fiquei extremamente feliz com o convite e o desfile foi incrível, uma grande emoção. A escola estava linda, animada, com todo mundo cantando o samba-enredo na ponta da língua. Um samba enredo

extremamente brasileiro, que tem tudo a ver comigo, minhas origens. Passei boa parte da minha infância pelo Agreste pernambucano. Inclusive, recentemente, tive o prazer de conhecer Dona Teresinha, patrimônio vivo de Caruaru, uma artesã que faz uma arte linda com esculturas em barro, e

também foi destaque da escola", disse ele.

Bruno Dubeux fala sobre sua participação em Mar do Sertão

Em entrevista na Revista CARAS, Bruno Dubeux afirmou que Mar do Sertão é um divisor em sua vida. “Foi um reencontro com minha origem. Fui beber das histórias da minha infância, trejeitos de pessoas da minha família, situações... Acho que me deu mais empoderamento como ator, pernambucano, desfazendo um pouco que nordestino tem uma cara”, apontou ele.

O artista também é médico e se divide entre as consultas em nutrologia e a atuação. “Quando criança, eu queria ser ator, mas na adolescência isso se dispersou, fiz vestibular para Medicina porque também gostava de cuidar das pessoas. E quando entrei na faculdade, no primeiro ano, recebi convites para trabalhar como modelo, em publicidades”, disse ele.